Ja, ist denn heut’ schon Weihnachten?

Trotz hochsommerlicher Temperaturen häufen sich die Mails zum Fest. Kein Wunder, die Promis machen sich rar in diesem Sommer.

Berlin. Ist das jetzt eigentlich das Sommerloch, dass ich in den letzten Tagen verstärkt Pressemitteilungen zum Thema Weihnachten geschickt bekomme habe? Ich dachte ja, der neuigkeitenfreie Journalistenalbtraum, der wirklich jedes Mal ganz überraschend kommt, fällt in diesem Jahr aus. Weil alle Promis und PR-Agenturen froh sind, nach der Coronapause endlich all ihre Themen loswerden zu können. Win-win für alle Beteiligten.