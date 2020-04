Berlin. Wer oder was ist ein Labbadia, diese Frage beschäftigte die Berlinerinnen und Berliner schon vor rund 30 Jahren. Glauben Sie nicht? Nun, der Beweis dafür findet sich, na klar, im Internet. Dort provoziert ein Fundstück aus den Archiven des SFB seit Tagen zahlreiche Lacher.

Zu sehen ist in dem launigen Ein-Minüter eine Umfrage, durchgeführt am Breitscheidplatz. Auf die Frage, was es mit diesem mysteriösen Labbadia denn nun wohl auf sich hat, stellen die Passanten die abenteuerlichsten Vermutungen an. „Vielleicht ist das eine Insel irgendwo in der Südsee“ mutmaßt ein Mann mit bayrischem Akzent. Ein anderer tippt auf „ein Parföng“, wieder andere auf „ein Theaterstück“, „eine Diskothek“ oder auf „irjendwat rückwärts???“. Fragezeichen allenthalben.

Aus heutiger Sicht wirkt diese Unwissenheit absurd. Würde man die Labbadia-Umfrage am Breitscheidplatz neu auflegen, kämen die Antworten wohl wie auf Knopfdruck, denn wer sich auch nur für fünf Cent für Fußball interessiert, kommt am Namen Bruno Labbadia nicht vorbei. Der Hesse mischte die Bundesliga erst als Stürmer auf, ehe er fast nahtlos ins Trainerfach wechselte, wo er seit 17 Jahren meist erfolgreiche Arbeit verrichtet. Kurzum: Labbadia zählt zum Inventar der Liga.

Einen gewissen Charme hätte das Umfrage-Revival an der Gedächtniskirche dennoch, immerhin ist Labbadia seit dieser Woche offiziell Trainer von Hertha BSC. Zwar wäre die reine Begriffsklärung wohl hinfällig (zumindest würde sie kaum so kreative Antworten hervorbringen wie Anfang der 1990er-Jahre), aber was genau die Berliner mit dem neuen Hertha-Coach verbinden, wäre spannend zu erfahren.

Kritiker nennen Labbadia "reinen Feuerwehrmann im Abstiegskampf"

An Klischees mangelt es in Zusammenhang mit Labbadia ja nicht. Seine Kritiker brandmarken ihn gern als „reinen Feuerwehrmann im Abstiegskampf“ oder „Schönling“, im Zweifel gar als beides. Fair ist das allerdings nicht.

Wer wissen möchte, wie Labbadia tickt, muss im Grunde nur ein weiteres Mal ins Internet klicken. Dort führen die Suchbegriffe „Labbadia“ und „Tor“ im Handumdrehen zu einer zweiten Zeitreise, diesmal mittels eines Clips aus dem Jahr 1991, in dem Labbadia mit dem Ball am Fuß zweimal hinfällt, das Spielgerät trotzdem gegen drei Gegenspieler behauptet und im dritten Hinfallen ein wichtiges Tor für seinen damaligen Klub 1. FC Kaiserslautern erzielt. Eine Szene wie eine über viele Stunden eingekochte Labbadia-Essenz, quasi das Konzentrat seines Wesens, ein Mix aus Einsatz- und Durchsetzungswillen, Zielstrebigkeit, Cleverness und Treffsicherheit.

Das, was sich Labbadia einst selbst abverlangt hat, verlangt er als Trainer auch von seinen Spielern: bedingungslosen Fokus, Professionalität und Aufopferungsbereitschaft, immer 110 Prozent. Sich auf seinem Talent auszuruhen, kam für ihn nie infrage, Labbadia steht für Willen und Arbeitsethos. Auf die Frage, wofür das „L“ in seinem Namen steht, kann es daher eigentlich nur eine logische Antwort geben: Leidenschaft. Eine Zuschreibung, die Mut macht.

„Der Charakter eines Dirigenten sickert tief in ein Orchester ein"

Wie wichtig das Wesen des Taktgebers ist, wusste schon ein früherer Berliner Ensemble-Chef. Sir Simon Rattle, viele Jahre Chef der Berliner Philharmoniker, war überzeugt: „Der Charakter eines Dirigenten sickert tief in ein Orchester ein.“ Im Fußball ist das meist nicht anders. Der entfesselt aufspielende FC Liverpool verkörpert die Energie seines Trainers Jürgen Klopp, Borussia Dortmund die Wankelmütigkeit seines Coachs Lucien Favre. Hertha BSC taugte ebenfalls viele Jahre zum Abbild seines Ex-Trainers – Pal Dardai ließ so spielen, wie er einst selbst gekickt hatte: mit hoher taktischer Disziplin und ausgeprägtem Sicherheitsdenken, aber überschaubarem Offensiv-Esprit.

Wann Labbadia sein erstes Spiel nach der Corona-Pause bestreiten darf, ist noch offen. Fest steht indes: So blutleere Vorstellungen wie unter Herthas letztem Interimstrainer sind mit ihm nicht zu befürchten. Da fällt mir ein: Ich wollte noch runtergehen an den Breitscheidplatz. Mal sehen, wer mir sagen kann, wer oder was ein Nouri ist.