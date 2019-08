Wenn Enkel Linus per Video-Call aus Rio de Janeiro anruft

Linus ist weg. Sehr weit weg, ziemlich genau 10.000 Kilometer von uns entfernt. Zum ersten Mal seit vier Jahren ist er gemeinsam mit seiner Mutter nach Rio de Janeiro gereist, zum Ort seiner Geburt. Als er damals zu uns nach Deutschland zog, war Linus fast noch ein Baby, inzwischen ist er ein großer Junge. Es wurde wirklich Zeit, dass seine brasilianischen Verwandten ihn auch mal wieder zu Gesicht bekommen. Ein anderer Opa, eine andere Oma, Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins. Seine andere Uroma. Alle sind neugierig.

Das bin ich auch, besonders, wenn es um Linus geht. Ich finde ja schon, Cottbus ist ganz schön weit weg von Berlin, und wir bekommen irgendwie wenig mit von unserem Enkel. Rio ist natürlich noch mal eine andere Hausnummer als Cottbus, soll ich mich also beschweren? Das tue ich nicht, ich will eigentlich nur wissen, ob es ihm nicht vielleicht zu gut gefällt da drüben! Was, wenn er auf komische Gedanken kommt? Um sicher zu gehen, haben wir uns für den Abend zum Gespräch verabredet. Berlin ruft Rio. Wir sind sehr gespannt, ob das klappt. Und was er zu erzählen hat.

"Macht euch keine Sorgen, ist nicht gefährlich hier", sagte ich damals meinen Eltern

Um es vorwegzunehmen: Technisch ist so etwas heute, wo es anscheinend auf der ganzen Welt (außer in Deutschland) funktionierendes freies Wlan gibt, gar kein Problem. Willkommen zur Whatsapp-Videokonferenz, zum großen Sprech-Kino mit Angucken. So sieht also das Haus von Linus‘ Großonkel aus. Würde mich nicht wundern, wenn es das bald noch mit Anfassen gäbe. Schöne neue Welt. Nicht mehr wie in unserer Jugend, als ich aus irgendwelchen asiatischen Postämtern zu Hause anrief und mit nervigem Geknackse im Hörer Entwarnung gab: „Mir geht’s gut, Mutti. Ja, grüß’ Vati. Nein, macht euch keine Sorgen, ist nicht gefährlich hier. Es klappt auch das meiste. Nur telefonieren ist schwierig. Hallo? Mutti?“

Das ist viel besser geworden. Aktuell gibt es nur trotz der tollen Technik ein anderes kleines Hindernis: Linus hat gerade ganz wenig Zeit für Oma und Opa. Mit Joaquin (einem seiner Cousins) sitzt er vor dem Fernseher. Der läuft dort ununterbrochen. Ein bisschen unlustig wechselt er die Mattscheibe, weil seine Mutter ihn herbestellt hat. „Mir geht’s gut“, sagt er. Verständlich, wo er mal nach Herzenslust vor der Glotze chillen darf. Und sonst?

„Schön“, kommt zurück. Aber das Wetter? Ist nicht Winter in Brasilien? Sein Vater hat uns ein Foto gezeigt, wo sich Linus am Meer in den Wind stemmt. „Ja, stimmt“, mit dem Winter. Kalt ist es allerdings nicht. Selbst diese Jahreszeit ist in Brasilien in der Regel nicht viel kälter als der deutsche Sommer. Jedenfalls in Rio. Leider ist Linus nicht sehr auskunftsfreudig. Er lacht zwar hin und wieder flüchtig in unsere Richtung und erfüllt damit heldenhaft seine familiären Pflichten via Berlin. Es scheint nur so, als würden seine Blicke deutlich häufiger sehnsüchtig ins Nebenzimmer wandern.

"Hallo Oma und Opa"

Mühsam versuche ich, das Gespräch am Laufen zu halten. „Welche Cousins und Cousinen hast du denn schon kennengelernt? Sind die nett?“ Puh, Opa, „weiß nicht“, Joaquin ist auf jeden Fall sehr nett, der ruft schon nach ihm, und er möchte da dringend jetzt wieder hin. Den Rest erzählt uns schließlich seine Mutter. Dass es ganz schön viel Action ist, so viele Leute zu besuchen, nirgends lange zu bleiben. Deswegen genießt Linus auch das Fern­sehen, weil er dabei zur Ruhe kommt. Trotzdem ist es gut, mal wieder bei der Familie und den alten Freunden zu sein. Wer könnte das nicht verstehen?

Etwas unerwartet erhalten wir ein paar Tage später eine Sprachnachricht. „Hallo Oma und Opa“, sagt Linus, „wir haben gespielt, gespielt und gespielt. Ich habe mit meinen Cousinen gespielt. Ich vermisse euch. Bis bald – tschüss!“ Seine Mutter sagt: „Wir hatten viel Spaß, aber wir freuen uns zurückzukommen.“ Das mit der Sprachnachricht war gar nicht verabredet. Aber mindestens so schön wie der Videoanruf.