Meine Kinder und Enkel sollen bei mir wieder einziehen!

In meinem Arbeitszimmer, direkt vor dem Schreibtisch, stehen auf einem Regal Fotos von meiner Familie. Und kleine Geschenke, die sie mir irgendwann gemacht haben, Gemaltes, Gebasteltes oder Gekauftes. Einige Sachen hat auch Linus beigetragen. Einmal brachte er mir eine kleine Tafel Schokolade mit. Ich mag Schokolade nicht besonders. Höchstens Mon Chéri. Lübecker Marzipan geht auch noch. Doch am besten ist diese von Linus. Das schreibe ich, ohne sie je probiert zu haben. Auf der Verpackung steht nämlich „Weltbester Opa“.

„Weltbester Opa“ - Aber wie wohl alles weitergeht?

Das ist so süß wie übertrieben. Trotzdem freue ich mich, wenn ich von der Arbeit aufblicke und die Schokolade sehe. Manchmal, so wie jetzt, fange ich sogar an, darüber zu sinnieren. Wie unser gemeinsames Leben wohl weitergeht? Ich würde ihn am liebsten noch viel öfter sehen. Linus und seine Eltern sind allerdings gerade innerhalb von Cottbus umgezogen, in eine schöne neue Wohnung. Seitdem bin ich mir nicht mehr so sicher, ob sie wirklich nächstes Jahr nach Berlin umsiedeln, wenn mein Enkel eingeschult wird, wie es einst geplant war. Fast schon versprochen.

Mein Traum ist sowieso, dass alle unsere Kinder eines Tages, wenn sie sich genügend in der Welt umgeschaut haben, zu uns zurückkommen. Dass wir zumindest ganz nah beieinander leben. Damit wir uns gegenseitig unterstützen können und nicht telefonieren müssen, wenn wir wissen wollen, wie es so geht. Ich bin ein großer Fan dieser Idee, obwohl alle immer lachen, wenn sie aus mir heraussprudelt. Hat schon früher nicht geklappt, heißt es dann. Oder: Alt und Jung passen nicht zusammen. Oder: Lebst du in der Steinzeit?

Wer sitzt mit mir am Lagerfeuer?

Interessanterweise sind es meist Ältere, die das abtun. Mein Verdacht ist, dass sie damit ein bisschen ihren eigenen Lebensentwurf verteidigen wollen. Meinen Glückwunsch dazu. Als wären einsame Opas in Pflegeheimen, die höchstens zum Geburtstag und zu Weihnachten noch Besuch bekommen, glücklichere Menschen. Wer hört sich dann meine Geschichten an? Wer sitzt mit mir am Lagerfeuer? Und wer erbt die von mir (ich verrat nicht, wo!) versteckten Gummibärchen?

Leider reagieren auch meine Kinder eher verhalten, wenn Opa von der familiären Rolle rückwärts schwärmt. Offenbar hat sich bei ihnen das Weltanschauen als total spannend erwiesen. Unsere beiden ältesten Söhne sind beinahe zehn Jahre weg von zu Hause. Die Zwillinge nicht ganz so lange, sie sind aber auch erst 21. Noch zeigt niemand Ambitionen, in unserem Haus das Kommando zu übernehmen. Sie werden einfach woanders sesshaft, ihnen geht’s zu gut!

Oma muss mich immer erden, wenn ich so herummaule. Warst du es nicht, der wollte, dass die Küken aus dem Nest geworfen werden? Damit sie selbstständig werden und ihren eigenen Weg finden? So wie wir uns damals früh vom Elternhaus abgenabelt haben? Dass sie nicht von hinten bis vorn bedient und Paschas werden? Jetzt haben sie genau das getan, was du wolltest, nun ist es wieder nicht recht. Hmm. Ob sie recht hat, wie meistens? War das mit uns nicht eine andere Zeit? Außerdem haben wir nur über Kinder gesprochen. Was ist mit Enkeln?

Linus und Mama und Papa könnten doch einziehen

Wenigstens Linus hat mir schon öfter gesagt, dass er gern bei uns wohnen würde. Zum Beispiel eine Woche im August, da sind die Brombeeren reif. Er besteht allerdings darauf, dass Mama und Papa mitziehen. Na und? Habe ich nichts dagegen! Ich wäre sogar bereit, meine Klappe zu halten, nicht überall reinzureden. Glaubt mir wieder keiner. Aber ich meine es ernst: Sollen die jungen Menschen bestimmen, ich hatte meine Zeit. Ich gebe zu, ich habe das en détail noch nicht mit der Regierung besprochen. Oma hat schließlich auch ihren eigenen Kopf. Aber ich habe eine Idee, wie mein Enkel und ich sie weich kriegen. Zuerst muss Linus ihr eine neue Schokolade schenken. Sie hat ihre längst gegessen und vielleicht verdrängt, was darauf stand: „Weltbeste Oma“.