Enkel Linus geht inbrünstig auf Osterei-Suche

Die Zeiten, in denen Linus sich von seinem Opa noch so kinderleicht auf die Schippe nehmen ließ, nähern sich unweigerlich dem Ende. Für solchen Schabernack ist er einfach zu groß. Trotzdem versuche ich es immer wieder mal. „Bevor wir die Eier suchen, die der Osterhase versteckt hat, frühstücken wir ganz gemütlich, oder?“, frage ich meinen Enkel also heimtückisch, um seine Aufregung weiter zu steigern. „Nein“, antwortet er wie aus der Pistole geschossen, „wir gehen sofort in den Garten. Habe ich mit Papa so besprochen.“ Und nur, dass ich gar nicht erst auf dumme Gedanken komme mit den alten Kindermärchen, schiebt er ganz schnell hinterher: „Osterhasen gibt’s sowieso nicht. Papa hat die Eier versteckt.“ Er wiederholt es, mit Nachdruck: „Papa war das!“

Da hinten: ein goldener Hase!

Ein klitzekleines bisschen kann ich die Nervosität dann aber doch noch erhöhen. Indem ich sehr, sehr langsam die Rollläden vor seinen Augen hochziehe. Linus klebt mit Stirn und Nase förmlich am Terrassenfenster und scanned mit professionellem Osterei-Entdecker-Blick das Terrain. Da hinten in der Schubkarre – ist das nicht ein goldener kleiner Hase? Direkt vor uns auf der Stufe – ein Marzipanei! Gedanklich ist der Korb, mit dem er gleich auf Sammlung gehen oder besser: stürmen soll, schon voll. Leider müssen wir noch auf Lisa warten. Sie möchte bei der Suche dabei sein. Die Tante von Linus ist zwar schon längst erwachsen. Aber Ostern sind eben alle gern noch mal etwas jünger.

Das betrifft bei uns jeden. Schon Tage vorher hatte Oma unser Wohnzimmer großflächig vereiert. Bunte aus Glas in einer Schale hier, kleine und große aus Schokolade in einer Etagere dort, angemalte zum Frühstück, ausgeblasene und ebenfalls hübsch verzierte in Marmeladengläsern und als Girlanden vor den Fenstern – überall Eier. Der Osterhase, wenn es ihn denn gäbe, hätte seine helle Freude. So hat immerhin die Familie das Vergnügen, wenn Linus ins Zimmer gesaust kommt und die Lage inspiziert.

Schwer zu ertragen, wenn die Schwester zuerst am Nest ist

Damit ist es nicht getan. Unser Enkel will auch kreativ sein. Aus dünner Pappe verschiedener Couleur hat er Osterhasen ausgeschnitten und sie mit einem Ei gefüllt, selbst gekocht und mit Heitmann-Brillant-Farbe angemalt. Wie aus der Verpackung hervorgeht, wird diese Methode seit 1874 angewandt. Hochkonzentriert arbeitet Linus mit den Plastikhandschuhen in Kindergröße. Die Mühe lohnt sich, am Ende leuchten die Eier um die Wette.

Fast so schön wie die Augen von Linus, als Lisa endlich startklar ist. Sofort rast er los und übersieht in der Hektik etliche Geschenke, die direkt vor seinen Füßen liegen. Egal. Mir fällt ein, wie ich in seinem Alter ziemlich verzweifelt immer ein wenig zu spät die Nester fand, die meine sechs Jahre ältere Schwester schon ausgeräumt hatte. Ihr triumphales Grinsen war schwer zu ertragen.

Alles aufteilen? Immerhin: Es ist genug für jeden da

Lisa und Linus gehen da viel feinfühliger vor, teilen sofort an Ort und Stelle: Was hast du schon, was noch nicht? Der Hinweis von Linus’ Papa, dass später ohnehin alles unter allen aufgeteilt werden soll, lässt den Jagdeifer weiter abkühlen. Beim Blick auf die Beute wird klar: Es ist genug für jeden da. Und wir sind viele.

Das beste Geschenk kommt natürlich wieder mal von jenseits des Gartenzauns, von unserer achtjährigen Nachbarin Sophia: eine Packung Kinder-Schokolade mit Hasenohren obendran. Gefühlt nimmt Linus dieses flauschige blaue Teil an den Feiertagen anschließend gar nicht mehr ab. Höchstens zum Schlafen und zum Baden. Ist auch wirklich wunderschön! Beide haben außerdem eine super Spielidee: Jetzt verstecken sie mal die Eier, und die Großen müssen suchen.

Wie sich abends beim Blumengießen herausstellt, haben sie allerdings selbst nicht die volle Kontrolle über ihre Verstecke. Hier und da schimmert Opa in der hereinbrechenden Dunkelheit ein glitzernder Goldhase entgegen. Macht aber nichts, überlege ich. So hat man schließlich viel länger was von diesem schönen Osterfest.