Rot-Rot-Grün ist das Bündnis der Ängstlichen

Berlin. Es war wie ein Ausflug ins alte Berlin. Außen blätternder Putz, innen betagte Polstermöbel und raue Holzböden: Die Fabrik 23 in Wedding, wo diese Woche die Kabinette aus Berlin und Brandenburg tagten, erinnerte Dietmar Woidke an früher. Als Brandenburgs Ministerpräsident noch am Weinbergspark in Mitte wohnte, habe es vor seinem Fenster genauso ausgesehen.

Die Berliner Senatsmitglieder nahmen noch eine andere Erkenntnis mit vom Treffen mit den Kollegen aus Potsdam, wo ja eigentlich wegen Differenzen über die Personalstärke des Verfassungsschutzes das rot-rote Bündnis heftig kriselt. „Wenn so bei denen ein Koalitionskrach aussieht, dann sind wir ja wohl in der Dauerkrise“, hieß es. Die Berliner staunten über die gute Stimmung und den harmonischen Umgang, den die Märker trotz allem miteinander pflegten.

Beim rot-rot-grünen Bündnis herrscht schlechte Laune

Tatsächlich dominieren die Klagen über die notorisch schlechte Laune im rot-rot-grünen Bündnis in diesen Tagen die Gespräche zur Berliner Landespolitik. An die vollmundigen Ankündigungen, für das Dreierbündnis einen kooperativen Regierungsstil zu etablieren, will heute niemand mehr denken. Das Motto „Gutes Regieren“ mutet kurz vor der Halbzeit von Rot-Rot-Grün eher peinlich an.

Vielleicht liegt das auch an der politischen Nähe der Partner in vielen Fragen. Das ist dann so wie in einer Familie, wo man sich auch gelegentlich Dinge herausnimmt, die man sich fremden Leuten gegenüber kaum erlauben würde. Man gehört sowieso zusammen, also sind Fragen des Umgangs sekundär.

Die schlechte Stimmung im Regierungslager wird vor allem durch Angst befeuert. Die SPD kämpft ums nackte Überleben. Kein Impuls ist absehbar, der die Langzeit-Regierungspartei aus dem 15-Prozent-Tal hieven könnte. Und so pampen die Sozialdemokraten gern mal die Koalitionspartner an, egal ob es ums Wohnen geht oder um den Verkehr. Zielführend sind solche Debatten kaum, und auch der SPD wird dadurch nicht geholfen. Und bisher zeigen auch die versprochenen teuren Geschenke an Staatsdiener und Familien keinerlei Wirkung beim Wahlvolk.

Koalitionspartner sind in Sorge

Aber auch die Partner sind voller Sorge. Die Grünen fürchten, dass sich die schönen Umfragewerte von 20 Prozent und mehr bis zur nächsten Wahl verflüchtigen könnten. Das ist den Grünen schon mehrfach passiert. Darum beschwören die Spitzen-Ökos fast flehentlich das Wort „Umsetzung“. Senat und Verwaltung müssten endlich mal in die Puschen kommen und die schönen Radstreifen, Schulsanierungen, Tramlinien und Neubauquartiere auch wirklich realisieren. Dass sie dafür wie Generationen ihrer Vorgänger die Begriffe „Verwaltungsmodernisierung“ und „Personalentwicklungskonzept“ bemühen, deutet nicht darauf hin, dass bis zur Wahl 2021 viel Vorzeigbares geschehen wird.

Auch die Linke wird durch Angst getrieben. Das Trauma von 2011, als sie nach zehn Jahren Regierungszeit ihren Stimmenanteil halbierten, steckt den Akteuren noch in den Knochen. Damals straften ihre Wähler die Linken ab, weil sie gespart, Wohnungen verkauft und öffentliche Leistungen heruntergefahren hatten. Das soll ihnen nicht noch einmal passieren. Entsprechend agieren die Linken eben jetzt.

Wo Angst herrscht, regiert auch das Misstrauen gegeneinander. Und so dürfte das „Gute Regieren“ von Rot-Rot-Grün ein Wunschtraum bleiben.

