Wenn richtig viel Liebe angesagt ist

Ich schule um. Auf Weihnachtsfilme. Ich drehe Filme, nach denen neun von zehn Frauen locker zugeben können, ihnen sei warm ums Herz geworden. Und neun von zehn Männern sagen, sie hätten was ins Auge bekommen. Wie mein Stiefvater, wenn er wieder mal nicht eingestehen möchte, wie sehr ihn etwas anrührt. Vielleicht fragen Sie nach meinem ersten Film: „Musste soviel Liebe sein?“ Ja, musste. Allein für Frau K. Vor drei Tagen erklärte mir Frau K., warum mit einem bisschen Liebe niemandem geholfen ist. Von weit vor dem Schulabschluss bis ins fünfte Lebensjahrzehnt loderten bei ihr und ihrem Mann die Gefühle. Sie weiß nicht, warum plötzlich das Licht aus war. Aber die beiden kamen sich nur noch vor wie „flügellahme Motten“. Reicht nicht, entschieden die beiden. Das größte Gefühl der Welt passt keinem in der Größe XS.

Frau K. gibt nicht beruflich irgendwelche Barfuß-Selbsterfahrungs-Seminare in einem feuchten Teil der Uckermark. Umsatzsteuern und anderes Kleingedrucktes, das sind ihre Lieblingsthemen.

Die beiden Hauptfiguren meines ersten Weihnachtsfilms haben bereits Namen. Er heißt Serdar und sie Susanne. Der SPD-Politiker Serdar Yüksel hat einem AfD-Politiker am Rande einer Ausschusssitzung im NRW-Landtag das Leben gerettet. Hat mit Herzdruckmassage begonnen. Als ehemaliger Intensivpfleger wusste er genau, was er tat. Seine FDP-Kollegin Susanne Schneider, selbst erfahrene Krankenschwester, assistierte mit Mund-zu-Mund-Beatmung. Wir wissen alle, was AfD-Politiker immer wieder über Deutsche sagen, die Serdar heißen. Das Beispiel von Serdar und Susanne zeigt aber, dass wir längst nicht immer wissen, was für tolle Leute sich in einem bestimmten Moment um uns herum aufhalten. Beherzte, entschlossene Könner, für die Menschenliebe viel mehr als nur ein Wort ist.

Worum es in meinem Film geht? Um Liebe zum Leben. Leider ist „It’s a wonderful life“ schon 1946 mit Jimmy Stewart gedreht worden. Aber die Aussage ist eine quicklebendige Motte.

