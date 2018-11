Was Angela Merkels Rückzug für Berlins CDU bedeutet

Am Abend des turbulenten Tages kamen die beiden Frauen Seite an Seite ins Berliner Humboldt Forum: Angela Merkel, Noch-Bundesparteivorsitzende der Union, und Monika Grütters, CDU-Landesvorsitzende in Berlin. Beide waren in anderer Funktion dort: Merkel würdigte als Bundeskanzlerin die Institution der Kulturstaatsministerin, das Amt, das Grütters bekleidet. Vor 20 Jahren wurde es durch den damaligen Bundeskanzler Schröder ins Leben gerufen. Der Auftritt der beiden Politikerinnen war lange geplant. Merkels angekündigter Rückzug vom Amt der Parteivorsitzenden und alle Spekulationen um ihre Zeit als Bundeskanzlerin sollten bei dem Termin im Humboldt Forum außen vor bleiben. Aber Merkels Worte vom Vormittag hallten natürlich nach – auch tief in die Berliner CDU hinein. Wer soll ihr nun folgen?

Berlins CDU-Landeschefin Grütters gehört zu den Unterstützern von Annegret Kramp-Karrenbauer. Auch wenn sich Grütters bisher noch nicht öffentlich geäußert hat, gehört sie doch fest ins Merkel-Lager. Dort favorisiert man eindeutig die Generalsekretärin. Die Berliner CDU-Chefin ist wie Merkel auf dem liberalen Flügel zu Hause. In der politischen Logik ist ihr die Merkel-Vertraute Kramp-Karrenbauer näher als die möglichen Merkel-Nachfolger Jens Spahn und Friedrich Merz vom konservativen Flügel. Grütters war es auch, die Kramp-Karrenbauer kurz nach ihrer Wahl zur Generalsekretärin der Bundes-CDU nach Moabit holte. Kramp-Karrenbauer machte im Juni dieses Jahres nämlich halt in Berlin auf ihrer „Zuhör-Tour“. Voll des Lobes begrüßte Grütters die Generalsekretärin damals mit den Worten: „Nun mehr als 100 Tage im Amt und jede Woche mehrere Großveranstaltungen, liebe Annegret – das muss dir erst mal jemand nachmachen!“

Aber weite Teile der Berliner CDU wollten sich Anfang der Woche noch nicht festlegen. Bei einer Telefonschaltkonferenz des Landesvorstands unmittelbar nach Bekanntwerden des Merkel-Rückzugs drangen einflussreiche Mitglieder darauf, dass die Berliner CDU sich nicht vorschnell für Kramp-Karrenbauer aussprechen sollte. Grütters sollte keine Vorentscheidung treffen, hieß es.

Die Hauptstadtunion ist strukturell eher konservativ geprägt. Wer sich in den Kreisverbänden an der Basis umhört, erlebt das. Vor einigen Monaten gab es in Spandau einen Frühschoppen mit dem Bundestagsabgeordneten Kai Wegner. Nicht im Stil, aber in der Sache waren viele Christdemokraten in der Flüchtlingsfrage bei Horst Seehofer. Auch wenn es um die Bekämpfung der Kriminalität oder um Berlins Schulen geht, vertreten viele CDU-Mitglieder konservative Standpunkte. Sie vermissen sie aber bei der Parteiführung. Und es gibt eine Sehnsucht nach starken Innenpolitikern. Jörg Schönbohm war so einer. Oder Heinrich Lummer. Der letzte CDU-Innensenator Frank Henkel war es eher nicht.

Grütters will die Berliner CDU aber lieber als liberale Großstadtpartei etablieren. Mit der Entscheidung, den konservativen Politiker Burkard Dregger an die Spitze der Abgeordnetenhausfraktion zu stellen, wollte sie diesen Parteiflügel einbinden. Noch hat Grütters nicht kundgetan, ob sie als Spitzenkandidatin ins Rennen um das Rote Rathaus geht. Als Parteivorsitzende hat sie das erste Zugriffsrecht. Sollten sich im Dezember auf dem Bundesparteitag der CDU die Konservativen um Merz oder Spahn durchsetzen, könnte auch in Berlin der Ruf nach einer deutlicher konservativeren Positionierung laut werden, um die Wähler der AfD in der Hauptstadt wieder für die Union zurückzugewinnen. Schon jetzt fehlt vielen eine klare inhaltliche Kontur der Berliner CDU.

Beim Festakt im Humboldt Forum zitierte die Noch-Bundesvorsitzende Merkel den Namensgeber Alexander von Humboldt. Der Berliner Forscher hatte während seiner Mexikoreise in seinem Tagebuch einen Satz geschrieben, der auch in der Politik dieser Tage nicht treffender sein könnte: „Alles ist Wechselwirkung.“ Wohl wahr.

Mehr aus dem Roten Rathaus:

Ein Vorstoß mit Folgen

Wie auf dem Basar