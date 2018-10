Auch ohne Anlauttabelle kann man fröhlich sein

Berlin. Ein Orchester sollte keine falschen Töne produzieren, doch nachhaltiger sind Fehler in Schriftstücken. Das gilt nicht nur für Zeitungen und Kolumnen, sondern auch für Sie privat. Sobald ein Dritter Ihr Geschriebenes oder Gedrucktes betrachtet, prüft er den Text, selbst wenn er aus Höflichkeit nichts sagt, im Vergleich zu der vorgegebenen Norm der Kultusminister, des Dudens und der Sprachwissenschaft.

Persönlich mag man diese Norm für überholt und in Einzelfällen sogar für überflüssig ansehen, doch wenn es ernst wird, sollte man sie einhalten, wie wir auch die Verkehrsregeln einhalten müssen, wollen wir Unfälle und Verletzte am Straßenrand vermeiden. Ernst wird es, wenn wir uns schriftlich bewerben oder im Geschäftsleben Briefe schreiben, und ernst sollte es besonders im Deutschunterricht der Schule werden.

Wenn die Schüler in den meisten deutschen Ländern jahrelang mit katastrophalen Rechtschreibkenntnissen aus der Grundschule weitergereicht wurden, so lag das hauptsächlich an der Methode „Lesen durch Schreiben“ oder „Schreiben nach Hören“ – nicht mit Fibel oder Wörterbuch, sondern mit der infantilen Anlauttabelle. Es gibt immer noch Lehrerinnen, die trauern dieser Methode nach. Ich bekam gerade einen Brief von einer ehemaligen Grundschullehrerin, gespickt mit der Drohung, von nun ab nichts mehr von mir lesen zu wollen, weil ich ihre Erinnerungen an die Erstklässler, die fröhlich falsch die Buchstaben mischten, mit Papierkügelchen warfen und ansonsten die Rechtschreibung für eine Erfindung der Repression hielten, nicht zu würdigen wisse.

Die Dame verwechselt etwas. Die Abschaffung des Frontalunterrichts und des Rohrstocks hat nicht das Geringste mit der Anlauttabelle des Jürgen Reichen zu tun. Fröhlich kann man auch mit der Fibel sein, und nach der Beobachtung an mir selbst, an meiner Tochter und den Enkeln kann ich sagen, dass die Grundschüler besonders froh sind, wenn sie ein Wort nicht nur nach dem Schreddern des Alphabets als eine Buchstaben-Ratatouille aufs Papier gebracht, sondern wenn sie das Wort dabei auch richtig geschrieben haben. Kinder wollen es den Erwachsenen gleichtun und sind (nach dem Papierkügelchen-Werfen selbstverständlich) dann am fröhlichsten, wenn sie wieder einen kleinen Schritt auf die Erwachsenen zugetan haben.

Die meisten Kultusminister haben die Methode „Lesen durch Schreiben“ inzwischen verboten. Der Hamburger Schulsenator verlangt darüber hinaus am Ende des 4. Schuljahres ein Korpus („ein“, nicht „einen“, um von vornherein einige Leserbriefe überflüssig zu machen) von 800 Wörtern („Wörtern“, nicht „Worten“, womit weitere drei Dutzend Mails eingespart werden können) – in richtiger Schreibweise, versteht sich.

Die Dame, die mir geschrieben hat, merkte wohl selbst, dass ihr Lehrauftrag nicht nur die Fröhlichkeit der Schüler umfasste, sondern auch die Aufgabe, in aller Fröhlichkeit so peu à peu ein bisschen Lebenswirklichkeit zu vermitteln. Aber davon habe ich natürlich keine Ahnung.

Deshalb kam an dieser Stelle, was an dieser Stelle immer kommt, nämlich das Schlagetot-Argument „Sie sind ja auch kein Pädagoge“! Erstens muss ich kein Koch sein, um zu erkennen, dass der Braten versalzen ist, und zweitens habe ich sehr wohl Pädagogik studiert. Ich würde mich zwar eher als Germanist bezeichnen, musste während des Studiums aber auch die vorgeschriebene Zahl an Vorlesungen, Übungen und Seminaren in Pädagogik absolvieren. Das geschah übrigens im revolutionären Jahr 1968, als der Studentenausweis nicht ausreichte, um in den Hörsaal zu gelangen. Man musste auch mit der Mao-Bibel wedeln. Es mag sein, dass ich bei der Erwähnung der Pädagogik deshalb eher an Rudi Dutschke als an Konrad Duden denke.

Peter Schmachthagen erreichen Sie unter: deutschstunde@t-online.de

