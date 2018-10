Google Campus: In Berlin setzen sich die Kleingeister durch

Berlin. „Können Sie mir die Sache mit Google erklären? Das ist doch ein Skandal, der da passiert“, fragte mich ein Unternehmer in dieser Woche. „Was für eine Truppe, dieser Senat in Berlin“, schimpfte ein anderer. „Die sind komplett irre“, lautete die dritte Wortmeldung, die mich erreichte, nachdem am Dienstag bekannt geworden war, dass Google seinen Start-up-Campus nicht in Kreuzberg errichten wird. Die linken Aktivisten, unterstützt von den Berliner Grünen, hatten sich durchgesetzt, mit ihren Demonstrationen, Farbbeutelwürfen und Besetzungen in den vergangenen rund drei Jahren, Google gab auf.

Und was hörte man von unseren Berliner Politikern? Die Wirtschaftssenatorin Ramona Pop von den Grünen begrüßte die Entscheidung, dass Google den geplanten Start-up-Campus absagt und den umgebauten Komplex mitsamt Mietvertrag an die Online-Spendenplattform Betterplace und die Sozialgenossenschaft Karuna übergibt. Können Sie das verstehen? Eine Wirtschaftssenatorin müsste doch alles dafür tun, dass Start-ups in der Stadt gute Arbeitsmöglichkeiten finden, dass sie von digitalen Unternehmen wie Google unterstützt werden. Aber nein, nicht so die Wirtschaftssenatorin der Grünen. Sie ließ in den vergangenen Monaten zu, dass der Grünen-Stadtrat aus Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt, seinen Kampf gegen Google betrieb. Und die Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann, ebenfalls von den Grünen, jubelte natürlich auch und freute sich für die sozialen Projekte.

Nun regieren die Grünen in Berlin nicht allein, sondern gemeinsam mit SPD und Linken. Die SPD stellt – fast bin ich versucht zu sagen: noch – den Regierenden Bürgermeister. Doch wer jetzt gedacht hätte, dass zumindest Michael Müller die Entscheidung von Google öffentlich bedauert und sich mal kritisch und klar zu seinem Koalitionspartner äußert, der wurde enttäuscht. Müller weilte in Hamburg bei der Ministerpräsidentenkonferenz und hatte keine Zeit. In Hamburg ging es übrigens um das wichtige Thema „Digitalisierung in den Schulen“ – aber, nein, das hat gar nichts mit Google zu tun.

Die Linken sehen die Sache erwartungsgemäß so wie die Grünen. Und die Aktivisten schimpften unflätig über Google – ich lasse jetzt mal dahingestellt, welche Suchmaschine im Internet sie wohl benutzen. Ich frage mich, wie man sich als Regierungspartei, die angeblich nur das Beste für Berlin will, mit solchen Leuten verbünden kann. Die Aktivisten kündigten am Mittwoch denn auch gleich öffentlich an, dass sie weitermachen und noch andere Start-ups verhindern wollen. Da haben offensichtlich einige Angst vor Veränderungen, vor den komplexen Herausforderungen, die das Leben im digitalen Zeitalter mit sich bringt.

Auch die Opposition hält sich bei Google bedeckt

Wenn Müller schon nicht für Investoren und gute Bedingungen in Berlin kämpft, dann doch zumindest die Opposition. Dachte ich. Der fleißige FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja meldete sich gleich zu Wort, die AfD auch, der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Christian Gräff, mühte sich, Gehör zu finden. Monika Grütters, die CDU-Landesvorsitzende, die sich ja anschickt, die nächste Spitzenkandidatin der Berliner CDU zu werden – Fehlanzeige. Kein Wort von ihr zu Google. In den vergangenen Tagen fand sie es wichtiger, sich für die linke, besser gesagt: für die linksextreme Punkband Feine Sahne Fischfilet einzusetzen, deren Auftritt in Dessau abgesagt worden war. Kein Wort auch von Burkard Dregger, dem CDU-Fraktionsvorsitzenden, der doch erst kürzlich behauptet hatte, dass man nun wieder präsenter sei in Berlin. Ist man nicht.

Der Schaden, den dieser rot-rot-grüne Senat und der grüne Bezirk mit seiner mangelnden Unterstützung für Google angerichtet hat, der sprach sich bis in die USA und andere europäische Städte rum. Andere Städte, da bin ich überzeugt, hätten Google einen roten Teppich ausgerollt. In Berlin aber setzen sich die Kleingeister durch. Wieder einmal.

