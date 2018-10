Solange meine Schwiegermutter zu Besuch ist

Als Konrad Duden im Jahre 1880 sein „Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache“ herausgab – gemeinhin „Ur-Duden“ genannt –, hatte er (immerhin!) die Schreibweise von 27.000 Wörtern auf 187 Seiten erfasst. Die aktuelle 27. Auflage des Rechtschreibdudens (Der Große Duden Band 1) enthält auf 1264 Seiten jetzt 145.000 Stichwörter. Auch diese beeindruckende Zahl bedeutet nur eine kleine Auswahl aus dem Wortschatz. Das Korpus (das!), die Sammlung aller Erbwörter, Lehnwörter, Fremdwörter und Fachwörter, geht in die Millionen.

An dieser Stelle gleich eine wichtige Anmerkung: Der Plural (die Mehrzahl) von „Wort“ heißt im genannten Zusammenhang „die Wörter“, nicht etwa „die Worte“. „Wörter“ kann man zählen, jedenfalls könnte man es, wenn es auch etwas mühselig wäre, 145.000 Stichwörter an den Fingern abzugreifen. „Worte“ kann man nicht zählen, jedenfalls hätte das wenig Sinn. Worte bestehen meistens aus mehreren Wörtern und ergeben in ihrer Gesamtheit eine (hoffentlich) gehaltvolle Äußerung, eine zusammenhängende Rede, einen Ausspruch, eine Beteuerung oder eine Erklärung. Wir sprechen von den Worten der Bibel, von Goethes Worten oder von den ergreifenden Worten am offenen Grab.

Unsere 145.000 Wörter müssen kategorisiert werden, um einen ersten Überblick zu bekommen. Dazu ordnen wir sie in Klassen. Es gibt verschiedene Arten von Wörtern, je nachdem, was wir mit ihnen ausdrücken – Objekte wie „Haus“, Handlungen wie „essen“, Eigenschaften wie „schön“ oder bestimmte Relationen wie „auf, in“.

Wir können sie auch von ihren grammatischen Eigenschaften her danach unterscheiden, wie wir sie im Satz verwenden und ob wir sie flektieren (beugen), also in ihrer Form verändern dürfen. Man unterscheidet verschiedene Wortarten, und es gibt sogar Wörter, die fühlen sich in mehr als einer Wortart zu Hause. Wortarten sind demnach Klassen von Wörtern, die nach bestimmten Kriterien geordnet werden.

Die Zahl der Wortarten schwankt je nach benutzter Grammatik. Wir kennen die Verben (Zeit- oder Tätigkeitswörter; laufen, reden), die Substantive (Hauptwörter, Nomen; Haus, Kind), die Artikel (Geschlechtswörter; der, eine), die Pronomen (oder Pronomina, Fürwörter; er, mein, welcher), die Adjektive (Eigenschaftswörter; laut, lang, gut), die Adverbien (Umstandswörter; hier, gestern, gern), die Präpositionen (Verhältniswörter; auf, in, für), die Konjunktionen (Bindewörter; dass, weil, damit) und die Partikeln (denn, ja, doch, eben). Die Partikel erhält in der Sprachwissenschaft im Plural als die Partikeln ein -n, das Partikel steht in der Physik als sehr kleines Teilchen von einem Stoff im Plural ohne -n (Plur. die Partikel). Als Wortart sind die Partikeln nicht flektierbare Wörter, die einen Ausdruck modifizieren, aber selbst keine Satzglieder sind.

Wenn wir einzelne Wörter zu Wortgruppen (Phrasen) zusammenfügen und diese Glieder zu einem Satz ergänzen, dann geht es weniger um die Wortarten als um die syntaktische Funktion der Wörter und Phrasen (Syntax: die Lehre vom Satzbau). In dem Satz „Das schöne Kleid wurde nass“ ist „schöne“ als Wortart ein Adjektiv, als Satzglied aber ein Attribut (Beifügung zum Subjekt).

Solche grammatischen Analysen sind nicht dazu da, um Schüler und Ausländer zu quälen, sondern können hilfreich sein. Substantive schreibt man groß, Adjektive klein (das schöne Fest), folgerichtig werden auch Substantivierungen großgeschrieben (das Schöne am Fest). Oder: Solange meine Schwiegermutter zu Besuch ist, so lange werde ich im Büro übernachten. Betrachten wir die Wortarten: „Solange“ ist eine Konjunktion (Zusammenschreibung), „so lange“ aber eine adverbiale Fügung ­(immer getrennt). Oder: Recht viele sind berufen, doch nur wenige sind auserwählt (unbestimmte Zahlwörter, klein).

Peter Schmachthagen erreichen Sie unter: deutschstunde@t-online.de

Mehr Kolumnen:

Nicht jedes gebeugte Wort endet mit einer Endung

Als Uwe Seeler im Bundestag ein Tor schoss

Was für ein Tier krabbelte dort im Karton?

Richtiges tadeln und Falsches falsch stehen lassen