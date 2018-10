Das ist unsere Chance. Wenn einige Innenstadtstraßen in Zukunft für Diesel-Autos gesperrt sind, dann machen wir doch gleich einen Nagel mit Kopf. Niemand fährt mehr mit dem Auto im Zentrum. Schon gar nicht mit einem Verbrennungsmotor. Geht nicht? Wer in der Londoner Innenstadt Auto fahren möchte, kann sich für die Gebühren auch ein marmornes Reiterstandbild im Hyde Park errichten lassen. In Singapur nur ein Auto zu besitzen, macht bereits arm. Wenn uns Vorbilder nicht kümmern, weil Berlin eben Berlin ist: Geht das, was wir in unserer Stadt machen?

Herrlicher Sonnenuntergang, vorgestern Abend. Bestaunt von der Brücke, die den Hohenzollerndamm über die A100 führt. Unter mir stehende Autos auf sechs Spuren. Faktisches Fahrverbot. Ohne Gerichtsurteil. Es war nur 17 Uhr an einem ganz normalen Donnerstag. Wer in Berlin mit dem Rad fährt, kommt schneller voran. Er oder sie darf nur nicht am Leben kleben.

Am Dienstagmittag auf der Kant­straße. Kein Radweg, dafür ein Organspender-Slalom durch die Zweite-Reihe-Parker. In seinen Sonntagsreden fantasiert sich der matte Müller das von ihm regierte Berlin als moderne Stadt. Was wäre, wenn es eine Ladesäule für diesen Stadtchef und die ihn umgebenden Unterspannten gäbe? Ein Funkenregen aus Ehrgeiz und anschließend Berlin zum Verkehrsmeister machen. Fortschrittlicher darf kein Städter in Deutschland unterwegs sein, als in der größten Metropole.

Frau Nikutta kauft ihrer BVG endlich neue U-Bahn-Wagen. Damit Pendeln jederzeit ohne Achselschorle möglich ist. Wer S-Bahn-Stocken verantwortet, wird mit Foto und Namen auf den Waggon-Monitoren gezeigt. Die Fahrradautobahnen, die seit 20 Jahren geplant sind, werden endlich und schnell gebaut. Nach den besten Rikscha-Fahrern werden die vielen neuen E-Auto-Ladesäulen genannt. Unverbesserliche Schlager-Follower entzücken sich am Aufguss eines Klassikers. „Pack die Radlerhose ein und dann nichts wie raus.“ Nach Wannsee, aber auch nach überall sonst.

