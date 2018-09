Richtiges tadeln und Falsches falsch stehen lassen

Stellen Sie sich einmal vor, in den Fahrschulen würde nicht mehr nach der Straßenverkehrsordnung, der „Fibel“ des Autofahrens, unterrichtet, sondern mit der Methode „Fahren nach Gefühl“. Stellen Sie sich zudem vor, jeder Fahrschüler dürfte fahren, wie es ihm als vermeintlich richtig in den Sinn kommt, und der Fahrlehrer sitzt daneben, schützt sich mit Helm und schusssicherer Weste vor den Folgen des unausbleiblichen Unfalls, sagt aber nichts. Nach der Logik einer verquasten Pädagogik darf er die Fehler nicht korrigieren, um dem Fahrschüler oder natürlich auch der Fahrschülerin keinen Frust zu bereiten.

Nun stellen Sie sich weiterhin vor, Ihr Kind kommt zur Schule und lernt das Schreiben nicht nach der altbewährten Art mit Fibel und festen Regeln, sondern nach der Methode „Schreiben nach Hören“, die auch „Lesen durch Schreiben“ genannt wird. Nach dieser Methode sollen die Grundschüler von der 1. Klasse an frei und ungezwungen so schreiben, wie sie sprechen und hören. Doch sie besitzen nicht im Geringsten die Techniken, das Gehörte einigermaßen akzeptabel zu Papier zu bringen. Danach hilft die Lehrerin nicht etwa, nein, Korrekturen sind unerwünscht und finden nicht statt. Auch den Eltern ist verboten einzugreifen. Das Kind könnte sonst frustriert sein. Manche Mutter hat doch bei den Hausaufgaben geholfen. Das brachte der kleinen Tochter nicht etwa Lob, sondern erst recht Stress ein. Was ist das für ein Ansatz, Richtiges zu tadeln und Falsches falsch stehen zu lassen?

Es gab durchaus Elternabende, bei denen die Teilnehmer derart heftig aufeinander losgingen, dass vergleichsweise ein Krisentreffen von Nahles, Merkel und Seehofer geradezu als friedlich bezeichnet werden kann. Als Großvater mag man entsetzt sein oder das Ganze süffisant belächeln, wenn der Enkel folgende Gebilde zustande bringt und dafür auch noch gelobt wird: „Tom schpilt in kela. Die Mauz sit in Eima und pibt. Tom hülf der Mauz“ oder wenn der Achtjährige ungeleitet auf sein Handy losgelassen wird: „ich Hab Gerade Fürthel For 9 Und du Jetzt Antworten.“

Die Fibel-Methode, bei der Buchstaben und Wörter aus der Fibel schrittweise und nach Vorgaben eingeführt und gelernt werden, hat sich seit Generationen bewährt, jedenfalls seitdem nicht mehr der Rohrstock, sondern der helfende und erklärende Erwachsene der Partner war. Am Ende der 1. Klasse beherrschten die Jungen und Mädchen, die hier im wahrsten Sinne des Wortes als Abc-Schützen bezeichnet werden durften, alle Buchstaben und viele Wörter.

Doch wenn es dem Pädagogen zu wohl wird, wird er zum Ideologen. In den 1980er-Jahren wurde die Fibel fast überall an den Grundschulen durch das Konzept „Lesen durch Schreiben“ nach Jürgen Reichen abgelöst. Im Mittelpunkt sollte die Freude am Schreiben, die Förderung der Kreativität und der Selbsttätigkeit der Kinder stehen. Das mag gut gemeint gewesen sein, endete aber damit, dass die Schüler, die die ersten Korrekturen erst in der 3. Klasse erfuhren, am Ende der Grundschule ein orthografisches Chaos produzierten und häufig ein Leben lang mit diesem Handicap leben mussten. Inzwischen ist die Reichen-Methode teilweise wieder abgeschafft worden, zum Beispiel in Hamburg.

Eine aktuelle Studie der Universität Bonn bestätigt, wie berichtet, die Überlegenheit der klassischen Fibel-Methode gegenüber dem „Lesen durch Schreiben“ und der „Rechtschreibwerkstatt“, bei der die Kinder verschiedene Lernbereiche selbstständig abarbeiten sollen. Zu diesem Ergebnis waren aufmerksame Beobachter bereits ohne Studie gekommen. Für durch „kreative“ Orthografie geschädigte Kinder kommt diese Einsicht zu spät. Der „Spiegel“ (39/2018: „Liba mit Fibl“) zitiert die Lehrerin Gisela Dorst mit der Einschätzung: „Eigentlich müssten sich die Verfechter dieser unseligen Methode bei einer ganzen Schülergeneration entschuldigen.“

