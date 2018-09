Vom Sommermärchen ohne WM-Halbfinale

Alle sagen, dass du jetzt gehst. Dann möchte ich mich unbedingt bedanken, bevor du weg bist. Du hast aus uns nicht weniger als andere Menschen gemacht. Wir waren eine Republik von Blassen. Dann kamst du, und heute gibt es unter uns kaum noch einen Ungetönten. Du hast uns aber nicht nur schöner gemacht. Wir haben uns in dich fallen lassen können. Konnten dir vertrauen.

Aus Leuten, die sich abends sicherheitshalber einen Pulli überhängen und damit immer lebensängstlich rüberkommen, wurden Quasi-Kalifornier im T-Shirt und nichts als dem T-Shirt. Nein, Mama, ich nehme keine Jacke mit, haben wir in uns hineingerufen, um uns ganz und gar abzunabeln. Von der inneren Nervensäge, die jede noch so heiß geliebte Mutter auch immer bleibt.

Du hast uns befreit. Touristen, die uns in der S-Bahn sahen, konnten nicht sagen, ob wir zur Arbeit fahren. Oder auch Urlaub haben und einen Ausflug machen.

Kinder wissen nicht mehr, was gemeint ist, wenn der Vater ihnen abends vorliest und in den Geschichten Leute mit festen Schuhen vorkommen. So sehr sind wir durch dich Sandalierer geworden. Manchmal hast du uns hart rangenommen. Wolltest zeigen, was du draufhast, und wir konnten nur noch tropfen. Deine Wärme ließ Lavendel duften in Schmargendorf-en-Provence.

Unter deiner Erhitzung fühlen sich leider auch die Aromen ungewaschener Leiber zur Entfaltung ertüchtigt. Berlin ist auch in dieser Hinsicht die Hauptstadt der „Naturfreunde“. Aber wer in deiner Zeit stinkt, der duftet auch vor Weihnachten nicht nach Zimtstern. Ich habe dich persönlich genommen. In den Tagen um meinen runden Geburtstag habe ich mir bei jedem Sonnenaufgang gewünscht: Bitte noch so einen.

Du hast so viele folgen lassen, dass mir zu deiner Großzügigkeit mindestens ein Hit einfallen müsste. Ein Chor von anderen dankbaren Menschen ist schnell zusammengetrommelt. Momentan denke ich an den Refrain: Wir müssen noch mal nachzähl’n, warst du nur einer oder zwei, du Sagensommer achtzehn.