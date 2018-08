Die schwierige Arbeit an der Basis

Für politische Beobachter ist es häufig hilfreich, sich nicht nur im Dunstkreis der Macht zu bewegen, um die Mächtigen zu verstehen. Sondern auch an der politischen Basis. Also ab zu Bier und Zauberei.

Jeden dritten Monat gibt es im „Brauhaus Spandau“ die „Stunde der Magie“ mit Zauberkünstler Oliver Grammel. Wer will, kann auch eine Führung zur traditionellen Bierherstellung machen – nach Terminvereinbarung.

Am vergangenen Sonntag kam auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Wegner in die Traditionsgaststätte. Der CDU-Politiker hatte zum politischen Frühschoppen geladen – und kam gleich mit einer Entschuldigung. Denn den vergangenen Frühschoppen hatte Wegner ausfallen lassen müssen. Die Stimme hatte ihn kurz vor der parlamentarischen Sommerpause im Stich gelassen. Ein Politiker ohne Stimme ist quasi wie ein Zimmermann ohne Hammer.

Dabei mussten noch einige Pflöcke eingeschlagen werden. Wegner ist baupolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag und musste vor der Sommerpause noch an Koalitionsrunden teilnehmen, in denen auch Bundes­innenminister Horst Seehofer (CSU) saß. Sie können sich vorstellen, dass man ohne Stimme kaum Argumente in der Runde mit Seehofer vorbringen kann, gestand der mittlerweile genesene Wegner am Sonntag ein.

Da fiel er, der Name, der an der Basis sofort für Unruhe sorgt: Horst Seehofer. Der Mann, der die CSU in Stellung gegen die Kanzlerin und die CDU gebracht hatte, der mit Rücktritt gedroht und dann den Rücktritt vom Rücktritt vollzogen hatte. In der Spandauer Union konnten das viele nicht nachvollziehen. Auch Wegner sagt an diesem Sonntag im Brauhaus, dass er mit der Art und Weise, wie die CSU in der Flüchtlingsfrage vorgegangen war, nicht einverstanden sei. Aber inhaltlich unterstütze er Seehofer, so Wegner weiter. Die Menschen wollten Lösungen, nicht Streit in der Flüchtlingsfrage.

Da war er, der Versuch, die Menschen an der Basis der Union wieder einzufangen. Denn die Flüchtlingsfrage hat die Parteiführung von vielen Mitgliedern entfremdet. Auch in Spandau wurde das in einem kleinen Moment deutlich. Er, so Wegner weiter, sei sich sicher, dass die Deutschen Menschen in Not weiter helfen würden. „Das sind doch alles Wirtschaftsflüchtlinge“, raunte eine Frau an einem hinteren Tisch. Es gibt beifälliges Kopfnicken.

Wegner weiß um die Stimmung in der Partei. Solche Asylbewerber wie Sami A., den ehemaligen Leibwächter von Osama bin Laden, die wolle man in Deutschland nicht. Aber Menschen, die als Handwerker oder Krankenschwester arbeiten, die den Fachkräftemangel beseitigen, die müsse man aufnehmen, so der Spandauer Politiker. Dafür brauche man auch ein Zuwanderungs­gesetz, das ordne und begrenze. An der Spandauer Basis gab es dafür nur verhaltenen Applaus.

Also versuchte es Wegner mit einer Geschichte. Er kenne einen Tunesier, der im Gartenbau tätig sei. Er sei 27 Jahre alt, lebe seit zwei Jahren in Deutschland und habe noch nicht „einen Pfennig“ aus den Sozialkassen erhalten. Vielmehr bezahle er selbst Geld, um in einem Kurs Deutsch zu lernen. Nun solle der Tunesier Deutschland verlassen, dabei brauche man doch solche Menschen. Er, Wegner, wolle sich für den Verbleib in Deutschland einsetzen. Wieder gab es nur verhaltene Zustimmung. Dabei wissen viele Christdemokraten auch um die Not der Handwerker, geeignetes Personal zu bekommen.

Es ist so, als wenn die AfD mit ihren einfachen Lösungen auf komplizierte Fragen viele Konservative eher erreicht. Aber auch dagegen wandte sich Wegner. Die CDU sei eine Volkspartei, die letzte verbliebene nach dem Absturz der SPD. Man bekämpfe den linken wie auch den rechten politischen Rand. Da gab es kräftigen Applaus. Einen Tag zuvor hatte sich ein Bürgerbündnis, das auch die Spandauer CDU unterstützt hatte, einem rechten Spuk in Spandau entgegengestellt. Mit Erfolg. Die Nazis, die an Rudolf Hess erinnern wollten, zogen ab.

