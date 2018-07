Keine vorschnellen Urteile beim Fußball, bitte

Manchmal funktionieren Fußballprofis in bestimmten Klubs besser, in anderen kommen sie wiederum nicht zurecht, findet Sebastian Stier.

Jeden Morgen überprüfe ich neuerdings, ob mir Federn gewachsen sind. Was daran liegt, dass ich mich wie eine Eule fühle. Oder mindestens wie ein Rabe. Ähnlich wie diese Unglücksboten der griechischen Mythologie bringe ich Verderben über meine liebsten Fußball-Mannschaften. Deutschland, Spanien, Argentinien, alle sind sie draußen. Selbst die, für die ich vielleicht keine glühende Leidenschaft, aber zumindest solide Sympathie empfinde, erwischt es. Mexikos WM-Ausscheiden war da nur ­logisch, das der Kolumbianer auch.

Bestes Beispiel für meine unglückbringende Aura war das Spiel zwischen Belgien und Japan. Völlig emotionslos begann ich zu schauen. Als die Japaner sich aber so aufopferungsvoll dem Favoriten in den Weg stellten und auch noch in Führung gingen, ertappte ich mich auf einmal beim Jubeln. Kaum hatte ich festgestellt, dass ich für Japan bin, ­begann die belgische Aufholjagd. Der Ausgang des Spiels ist bekannt.

Besonders gefreut habe ich mich für Genki Haraguchi, der das erste japanische Tor schoss. Haraguchi spielte vier Jahre für Hertha BSC. Eine lange Zeit, in der es immer wieder hieß, er würde zu wenig Tore schießen. Zu ungefährlich, lautete das Verdikt. Ab der kommenden Saison wird Haraguchi seine Ungefährlichkeit für Hannover 96 unter Beweis stellen. Vielleicht aber schießt er aber auch zehn Tore, mehr als doppelt so ­viele, als es in den vier Berliner Jahren waren. Da kam der Japaner auf insgesamt bescheidene vier Treffer – bei 91 Bundesligaeinsätzen.

Mich würde es jedenfalls nicht wundern, wenn Haraguchi plötzlich durchstartet. Was jetzt nicht daran liegt, dass in Berlin nicht gut mit ihm umgegangen worden wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Immer wieder ­bekam er von Trainer Pal Dardai eine Chance.

Nur ist es manchmal so, dass Fußballer aus manchmal mehr, manchmal weniger erklärlichen Gründen an anderen Orten besser funktionieren. Sie sind da keine Ausnahme, für Menschen anderer Berufsgruppen gilt das ja auch.

Womöglich haben Sie sich auch schon mal dabei erwischt, den neuen Kollegen schnell als Plinse abgetan zu haben. Oder den neuen Freund der Tochter als Nervensäge. Nach zwei, drei missratenen Sätzen. Die in Wirklichkeit nur der Aufregung geschuldet waren.

Im Urteilen sind wir schnell. Erst recht in diesen Zeiten. Zusammenhänge sind oft nicht mehr so wichtig, Grund und Ursache auch nicht. Was zählt, ist meist nur das oberflächliche Resultat. Dabei ist es immer nur ein kleiner Auszug der ganzen Wahrheit. Im Sport ließen sich dafür unzählige Beispiele finden. In Politik oder Gesellschaft auch.

Erinnern Sie sich noch an den Stürmer Ciro Immobile? Der kam einst als Torschützenkönig zu Borussia Dortmund. Und war dort nicht mehr wiederzuerkennen. „Der kann nichts“, hieß es von der Tribüne. Oder, „das ist ja ein Vollblinder“. Immobile wollte nichts gelingen in Deutschland. Dass Dortmund seine erste Auslandsstation war, er sich in dem fremden Land nicht angenommen fühlte und Heimweh hatte, wurde, wenn, dann nur am Rande, thematisiert.

Der blinde Immobile kehrte bald wieder nach Italien zurück. In der vergangenen Saison wurde er Torschützenkönig der Europa League, dabei kam ­seine Mannschaft Lazio Rom gerade mal bis ins Viertelfinale.

Herthas Immobile in umgekehrter, positiver Form könnte Lukas Klünter werden. Der kam vom 1. FC Köln, wo er lediglich Ersatzspieler war. Ersatz bei der schlechtesten Mannschaft der Bundesliga, mit so einem kann es ja nichts werden, hieß es gleich. Was will Hertha mit so einem?

Ich wünsche Lukas Klünter jedenfalls, dass er in Berlin so richtig ­durchstartet. Urteilen werde ich in den kommenden Wochen nicht über ihn. Es wäre, das hat die Vergangenheit gezeigt, einfach viel zu früh.

