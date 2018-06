Warum ich nie wieder einen Hund entführe

Meine siebenjährige Tochter hat in dieser Woche Kindergeburtstag gefeiert. Als ich sie am darauffolgenden Tag morgens zur Schule brachte, fragte ich, wie er ihr gefallen habe.

„Gut. Bis auf alles, was du gemacht hast“, sagte sie.

Es lief an diesem Nachmittag tatsächlich nicht alles so wie geplant. Ich war zuständig für die Schatzsuche, die sie sich gewünscht hatte. Ich suchte eine Idee. Mein Blick fiel auf den Kuschelhund, den sie schon seit Ewigkeiten hat. Ich dachte, das könnte der Plan für eine Art Schnitzeljagd sein: Die Kindergeburtstagsgäste erhalten plötzlich einen Brief, darin ein Foto des Kuschelhundes mit der Nachricht, er sei ausgerissen und man müsse ihn nun suchen und finden. Ich fand das ganz charmant.

Ich bereitete also alles vor, ging durch unser Wohnviertel und fotografierte unter den skeptischen Blicken von Passanten den Hund an allen möglichen Orten, auf den Stühlen vor dem Bäcker zum Beispiel, an der Schule oder auf einer Schaukel am Spielplatz. Danach druckte ich die Fotos aus und steckte sie in Umschläge, dazu Nachrichten wie: „Jetzt bin ich hier! Wisst ihr, wo das ist?“ Das sollte so über mehrere Stationen gehen, und am Ende würden die Mädchen dann den Hund in einer Schatzkiste finden – mit ganz vielen Süßigkeiten und kleinem Spielkram. In der Theorie klang das alles nach einem großen Spaß.

Dann kam die Praxis.

In der Praxis, das hätte ich bedenken sollen, ist meine Tochter eine Dramaqueen. Insbesondere, wenn sie Kindergeburtstag feiert. Ich holte also sie und sieben weitere Mädchen von der Schule ab. Die Horde stürmte nach draußen, begleitet von meinen lauthals gebellten Befehlen, nicht einfach so auf die Straße zu rennen. Wir gingen nach Hause, es gab Kuchen, Geschenke wurden überreicht und ausprobiert. Dann kam der Moment, wo es losgehen sollte.

„Eigentlich wollten wir ja jetzt die Schatzsuche machen, aber mich erreicht gerade dieser Brief“, sagte ich. Ich öffnete ihn und las die Geschichte mit dem Hund vor. Eines der Mädchen sah mich skeptisch an.

„Ich glaube, der ist gar nicht wirklich ausgerissen“, sagte das Mädchen.

„Hm. Sondern?“

Jetzt sah mich das Mädchen strafend an: „Ich glaube, du hast dir das alles einfach ausgedacht!“

„WAS HAST DU MIT WAUWAU GEMACHT?“, schrie meine Tochter.

„Wauwau?“

„Mein HUND! Den habe ich, seit ich NULL JAHRE alt bin!“ Sie sah aus, als würde sie gleich in Ohnmacht fallen.

„Ähm, also ich kann versprechen: Wauwau geht es gut. Und er hat auch einen Schatz bei sich! Wollen wir ihn nicht einfach suchen gehen? Das wird lustig!“

Wir gingen also die Stationen ab. Meine Tochter wollte die Mädchen anführen, aber leider in die komplett falsche Richtung. Dann fand ein anderes Mädchen den Hinweis, den eigentlich sie unbedingt hatte finden wollen. Das Foto zeigte den Hund, den ich hinter ein vergittertes Fenster an der Schule geklemmt hatte.

„DU HAST WAUWAU INS GEFÄNGNIS GESTECKT?“

Ich wurde den Verdacht nicht los, dass sich hier jemand als unschuldiges Opfer einer realen Entführung inszenierte. Ihre Freundinnen kamen und trösteten sie, schon war sie wieder auf 180 und raste zur nächsten Station. So ging das die gesamte Schatzsuche lang, Euphorie und schwerer Kummer im ständigen Wechsel.

Als wir das Kuscheltier endlich gefunden hatten und das Postpaket mit der Aufschrift „Schatzkiste“ öffneten, war der eben noch so innig geliebte Wauwau plötzlich Nebensache. Jetzt ging es darum, unter größtmöglichem Geschrei die Süßigkeiten aufzuteilen. Der Hund lag irgendwo abseits im Gras herum. Am liebsten hätte ich mich zu ihm gelegt.

Mehr zum Thema:

Im Golfstrom des Spielzeugs

Wenn die Tochter zu Klaus Kinski wird

Und plötzlich schreist du beim Fußball fremde Menschen an