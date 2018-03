Ein Pädoyer für das Ende des Verzichts

Danke, Heidi Klum. Für ihre Fernsehsendung wird die berühmteste Gouvernante Deutschlands vor dem Jüngsten Gericht Bonuspunkte abgezogen bekommen. Denn der liebe Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er alle Mädchen unterschiedlich schuf. Ich bin der gut gewarteten 44-Jährigen aus Bergisch-Gladbach dennoch erstmals richtig dankbar.

Denn sie hat Lust demonstriert. Sie küsste öffentlich ihren 16 Jahre jüngeren Freund. Fabelhaft. Mitten in unserer neo-viktorianischen Ära. Im England des späten 19. Jahrhunderts wurde Sex als tierisch-primitive Verhaltensweise betrachtet. Jede Art der Enthaltsamkeit dafür vergötzt. Was ist in unserer Zeit schicker als der Verzicht auf Zucker, Alkohol, Fleisch oder elektronischen Austausch? Journalisten lieben Verzichtende.