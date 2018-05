Wie die EU-Datenschutzregeln für lange Gesichter sorgen

DSGVO. In diesem Monat hat sich mein Leben um diese fünf Buchstaben gedreht. Im Schlaf, wenn diese Abkürzung mich weiter verfolgt, komme ich mir vor, als wäre ich zu Besuch beim Augenarzt. Mit dem Unterschied, dass diese fünf Buchstaben im richtigen Leben eine Bedeutung ergeben, nämlich Datenschutz-Grundverordnung.

Wegen des Unwortes des Monats hätte ich nicht nur zum Augenarzt, sondern auch zum Psychiater gehen sollen. Vereinsvorsitzender am Rande des Nervenzusammenbruchs: In den letzten Wochen musste ich ungewollt diese Opferrolle in einem wenig glamourösen Remake des Almodovar-Filmes übernehmen.

Auf jeden Fall musste ich als Vorsitzender von drei Vereinen im Eiltempo zum Datenschutzexperten mutieren und Regeln umsetzen, von denen ich vor einem Monat nichts wusste (so viel zur Informationspflicht der öffentlichen Hand). Über die Vereinsregister hätte man doch die ahnungslosen Verantwortlichen von Gartenzwergklubs und Birkenstockträgerorganisationen von dieser neuen Regelungswut informieren können.

Viele haben einefach per Copy-and-paste E-Mails verschickt

Aber sie wurden wie ich von dieser Tsunami-Welle weggespült. Und nicht jeder ist als erfahrener Paragrafenreiter unterwegs. Manche überlegten bis zum letzten Freitag, an dem die neuen Regelungen in Kraft traten, ob sie sogar ihre Internetseite löschen. Panik macht sich breit. Unterschiedliche Informationen sind im Umlauf. Wo findet man die richtigen? Wo sind praktische Tipps erhältlich, die jeder verstehen kann ohne ein Jura- und ein Informatikstudium absolviert zu haben? Muss man als Verein auf seinen Schatz nämlich seinen Verteiler zum Teil verzichten, weil bei Weitem nicht alle ihre Genehmigung erteilen, um zukünftig unsere Newsletter zu erhalten?

Vor einem Monat bei einem Tag der französischen Vereine in Berlin wollte ich meine ahnungslosen Leidensgenossen über all diese Gefahren informieren und erwähnte (auch eine ungesicherte Information), dass Vorstandsmitglieder von Vereinen mit ihrem Privatvermögen haften könnten, wenn die Datenschutzerklärung oder sonstige Regelungen nicht eingehalten werden. Die Gesichter der Anwesenden wurden auf einen Schlag sehr lang.

Wir alle beackern das Internet, um die besten Informationen zu finden. Letzte Woche als ich wie Sie unzählige E-Mails erhielt, um mein Einverständnis zu erteilen, weiter Newsletter zahlreicher Organisationen zu erhalten, konnte ich interessante Vergleiche anstellen. Die Copy-and-paste-Funktion wurde eifrig benutzt. Aber die unterschiedlichsten Variationen wurden verschickt, die für mich als dreifachen Vereinsvorsitzenden die Unsicherheit noch mehr verstärkten. Es war auch nebenbei interessant, in einem kurzen Zeitraum feststellen zu können, in wie vielen Verteilern man doch steckt. Diese E-Mail-Flut war auch die Gelegenheit sich von unnötiger Post zu entledigen.

In Deutschland ist das Schlimmste immer sicher

Zur Richtigstellung: Ich möchte auch, dass meine privaten Daten geschützt werden und nicht weitergegeben oder vermarktet werden. Diesbezüglich ist Deutschland Vorreiter. Die schmerzhafte Vergangenheit des Landes auf diesem Gebiet erklärt sicher die starke Empfindlichkeit hierzulande. In Frankreich ist man sicherlich im kollektiven Bewusstsein nicht so weit.

Möglicherweise ist die jetzige Panikmache rund um die DSGVO auch "hausgemacht". In Deutschland ist das Schlimmste immer sicher. Viele gehen davon aus, dass sie morgen von den härtesten Strafen der neuen Regelungen betroffen sein könnten. Etwas Gelassenheit täte sicher bei diesem aktuellen Thema (und bei anderen) gut.

Besser als ich kann ein Landsmann von mir schlafen, der als Geschäftsführer eines Neuköllner Vereins fungiert. Als ich ihn auf seinen nicht ganz DSGVO-konformen Infobrief an seinen Verteiler aufmerksam machte, kommentierte er die neuen Regelungen mit einem Wortschatz, den man eher bei Kapitän Haddock in "Tim und Struppi" findet.