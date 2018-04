Im Land der Dichter und Sparer

Als ich das erste Mal nach Deutschland zog, lief im Radio unablässig ein Werbespot, in dem ein Mann mit schottischem Akzent für den Ausverkauf eines Geschäftes warb, der in dem Spot als Schottenwoche bezeichnet wurde. Ich amüsierte mich darüber, nicht zuletzt weil in Großbritannien Bemerkungen darüber, dass die Schotten sparsam sind, schon seit Langem nicht mehr politisch korrekt sind. Und nun plötzlich hörte ich diese Anspielung überall.

Einmal sah ich einen Mann im Schottenrock auf einem Plakat und entdeckte erst dann den "Mäc-Geiz"-Laden. Ein anderes Mal traf ich einen als Schotten verkleideten Deutschen mit rot gefärbten Haaren, der mit schottischem Akzent sprach. Ich war kurzzeitig beeindruckt, blieb allerdings nicht lange genug bei ihm stehen, um zu erfahren, ob er denn so geizig war, wie die Schotten es nach Ansicht der Deutschen offenbar sind. Ich habe auch nicht verstanden, was die Deutschen am Werbeslogan "Geiz ist geil!" so begeisterte – und zwar offenbar so sehr, dass sie ihn Jahre später immer noch bei vielen Gelegenheiten zitieren. Ich fand den Spruch negativ besetzt, dachte aber, dass es vielleicht etwas kulturspezifisch Deutsches dabei geben musste, das ich vielleicht eines Tages verstehen würde.

Seitdem habe ich immer wieder festgestellt, dass die Menschen hierzulande voller Neugier in Werbeprospekte schauen, um zu sehen, wo sie etwas billiger bekommen. So würden viele für ein Päckchen Butter, das nur zehn Cent preiswerter ist, ins Auto steigen und die zehn Kilometer zum nächsten Supermarkt dafür fahren, um dieses Schnäppchen zu bekommen. Benzin und Zeit sind ihnen dabei offenbar egal. Mir scheint das fast eine Art Nationalsport zu sein.

Ich erinnere mich auch noch daran, als ich über die Änderung des Rabattgesetzes berichtet habe. Plötzlich durften die Deutschen das machen, was die Briten schon seit Jahrzehnten machten: sogenanntes Bogof ("Buy one get one free", z. Dt. Kauf eins und bekomme eins umsonst). Mein Eindruck aber ist, dass es sich in Deutschland nicht durchgesetzt hat – jedenfalls sieht man solche Angebote kaum einmal.

Deshalb war ich sehr dankbar, dass ich die neue Austellung im Deutschen Historischen Museum sehen konnte, die sich eingehend mit dem Thema befasst. Ohnehin mag ich es, wie dort immer versucht wird, den Deutschen Deutschland zu erklären. So gab es einmal eine Ausstellung über die Einstellung der Deutschen zu ihren Wäldern. Oder auch eine zum Luthereffekt: 500 Jahre Protestantismus. Oder aber: Einheit nur in Freiheit – Konrad Adenauer und die Deutsche Frage. Ich freue mich immer, wenn es dort etwas Neues gibt und ich an einem Nachmittag einen Crashkurs über eine Facette meines Adoptivlandes bekomme.

In dieser jüngsten Ausstellung also wurde gezeigt, wie die Deutschen ihr Geld betrachten und schon vor längerer Zeit zum Sparweltmeister avanciert sind. Da gab es etliche Beispiele von Metallsparbüchsen oder Sparsocken, dazu Slogans von Werbe- und Wahlplakaten für das "Sparen für Deutschland" – und obendrauf noch Sparbücher ohne Ende, sogar eins von einer Schottin. Man lernt, dass andere auch gelernt haben zu sparen – zum Beispiel die Römer, von denen es einen Tontopf mit Münzschlitz zu sehen gab. Aber nirgendwo, so versichert der Wirtschaftshistoriker, hat das Sparen ein solches Gewicht im nationalen Bewusstsein wie bei den Deutschen.

Kate Connolly, Korrespondentin vom „The Guardian & The Observer“

Merkwürdig nur, dass Deutschlands bislang größter Sparer, Ex-Finanzminister Wolfgang Schäuble, nicht vorkam. Dafür aber Angela Merkel und Peer Steinbrück, weil sie damals in der Finanzkrise versucht hatten, via TV die deutschen Sparer zu beruhigen. Beide sehen dabei nervös aus, und es erinnert einen ein bisschen an die Weimarer Republik. Beim Zuschauen fragt man sich allerdings, ob diese Angst deutsche Geschichte ist? Dass Merkel so aber Teil eines Museums ist, werden einige sicherlich als sehr passend empfinden. Eine Wachsfigur von ihr gibt es bei Madame Tussauds ja schon seit Langem.

