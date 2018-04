Das Erbe des Dritten Reichs ist nicht wegzudenken

In Prenzlauer Berg wird ein junger Mann am Dienstag brutal angegriffen, weil er eine Kippa trägt. Am Donnerstag werden in Köln Stolpersteine in Erinnerung an jüdische Schülerinnen verlegt, die im Nationalsozialismus deportiert wurden. Am Freitag findet in Konstanz die Premiere des Theaterstückes von George Tabori "Mein Kampf" statt. Besucher mit einem Hakenkreuz am Arm (Vorsicht Kunst) erhalten freien Eintritt. In einem sächsischen Kaff treffen sich Hunderte von Neonazis am selben Tag, dem Geburtstag Adolf Hitlers, und feiern ungeniert (Vorsicht Rechtsradikale). Kirchenglocken mit einer Widmung von Hitler sorgen für Schlagzeilen. Und im deutschen TV laufen tagaus, tagein Dokus über die Gräueltaten der Nazis oder die bekannteste Schäferhündin aller Zeiten: Blondi.

"Er ist wieder da", hieß der verfilmte Bestseller von Timur Vermes, der auch in Frankreich für Schlagzeilen sorgte. Aber eigentlich war Hitler immer da. Gelegentlich könnte man meinen, er sei omnipräsent. Das Erbe des Dritten Reichs und seine Nachwehen in den unterschiedlichsten Variationen sind vom heutigen Deutschland nicht wegzudenken. Am Holocaust-Mahnmal in Berlin gedenken Staatsgäste der Shoah. Touristen posieren für Selfies auf den Stelen. Manche benutzen diese Fotos auf Dating-Apps. Andere sprechen von einem "Mahnmal der Schande". Und nicht nur AfD-Politiker provozieren mit der Erinnerungsarbeit. Der französische rechtsextremistische Publizist Alain Soral wurde in Frankreich für eine zweideutige Geste vor dem Berliner Holocaust-Mahnmal von der Justiz verurteilt.

Schon bei meinen ersten Besuchen hierzulande staunte ich über die Bedeutung des Nationalsozialismus im kollektiven Bewusstsein der Deutschen. Am Wittenbergplatz in Berlin stand ich bei meinem ersten Besuch nachdenklich vor einer Tafel, auf der NS-Konzentrationslager aufgelistet sind, während Passanten vorbeiliefen und ins KaDeWe eilten. Stolpersteine auf dem Bürgersteig erinnern an Einzelschicksale von Deportierten und bringen einem zum Schaudern. Viele private Initiativen widmen sich den deportierten ehemaligen Bewohnern eines Hauses.

Die deutsche Freundin eines französischen Kollegen umgab sich zu Hause mit jüdischen Symbolen, um dem schweren Gewicht der deutschen historischen Verantwortung gerecht zu werden. Jüdische Bekannte machen sich gelegentlich über diesen übertriebenen Philosemitismus lustig. Er zeigt ein Mal mehr, wie schwierig es ist, ein normales Verhältnis zwischen diesen Gruppen mehr als 70 Jahre nach der Shoah herzustellen. Vergangene Woche sagte mir eine engagierte Jüdin, wie wichtig es ihr umgekehrt gewesen sei, sich vom Erbe der Vergangenheit zu befreien, um nicht wie die ältere Generation in einer permanenten Trauerarbeit zu leben. Es sollte für sie ein Leben jenseits der Vergangenheit geben.

Diese komplizierte Vergangenheit mit ihren bis heute wirkenden Folgen, aber auch die Debatten wie über das Entflammen eines neuen oder verstärkten Antisemitismus sind für Auslandskorrespondenten ein Dauerthema. Es ist eine journalistische Selbstverständlichkeit, über diese Themen zu berichten, die hierzulande so wichtig und leider aktuell sind. Diese Arbeit geht aber mit einem Stück Verantwortung einher. "Hitler sells", Hitler und alles was irgendwie mit dem Dritten Reich zu tun hat, verkauft sich gut. In Deutschland wie im Ausland.

Die Bilder einer zahlenmäßig unbedeutenden Neonazi-Gruppe vor dem Brandenburger Tor werden immer ihre Wirkung erzielen. Sie lassen sich leichter absetzen als eine tiefgründige Analyse des AfD-Erfolgs. Zu omnipräsent sind die Bilder der Fackelzüge von 1933. Und ein solches Bild, verzehrt und vergrößert durch die Kameralinsen, bedient das Vorurteil vom ewigen bösen Deutschen. Ein Auslandskorrespondent sollte sich auch dieser Verantwortung bewusst sein und differenzierter berichten, selbst wenn ein reißerischer Beitrag sich immer leicht absetzen lässt.

Pascal Thibaut ist Korrespondent von Radio France Internationale

