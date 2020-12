Mai 2020: Berlin macht wieder auf

Mai 2020: Was war wichtig, was war ungewöhnlich in Berlin, Deutschland und der Welt – der große Jahresrückblick

Berlin. Volle Terminbücher und lange Schlangen von Menschen mit sogenannten „Corona-Mähnen“ prägen das Bild, als am 4. Mai in Berlin die Friseure nach Wochen wieder öffnen. Ab dem 15. Mai dürfen auch Restaurants, Cafés und Imbisse wieder aufmachen, solange sie selbst zubereitetes Essen anbieten. Bei warmem Wetter strömen die Berliner in die Biergärten. Es gilt zunächst eine Sperrstunde bis 22 Uhr. Kneipen, die nur Getränke ausschenken, bleiben noch bis zum 2. Juni geschlossen. Dafür dürfen am 25. Mai Hotels wieder öffnen. Am gleichen Tag sperren auch acht Freibäder ihre Tore auf.