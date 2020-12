April 2020: Notfallklinik auf dem Messegelände

April 2020: Was war wichtig, was war ungewöhnlich in Berlin, Deutschland und der Welt – der große Jahresrückblick

Berlin. Die Corona-Krise spitzt sich weiter zu. Der Berliner Senat baut ab dem 1. April eine Notfallklinik auf dem Messegelände. Am 30. April vermeldet der Ex-THW-Präsident Albrecht Broemme die Fertigstellung des ersten Teils des „Behandlungszentrums Jafféstraße“. Es soll an den Start gehen, wenn alle anderen Berliner Kliniken überlastet sind. Was das bedeutet, wird im Potsdamer Ernst von Bergmann-Klinikum deutlich. Mehr als 60 Patienten und Angestellte sind infiziert, als das größte Krankenhaus der Stadt am 1. April einen Aufnahmestopp verhängt. Später wird gegen die Leitung ermittelt. Bis zum 24. April sterben 40 Menschen.