Schiffe versenken kostenlos spielen

Schiffe versenken ist ein Klassiker, der hier kostenlos am PC oder auf dem Smartphone gespielt werden kann. Ohne Registrierung und endlos!

Es wird vermutlich niemanden geben, der noch nie von Schiffe versenken gehört hat - in manchen Regionen wird es auch Flottenmanöver genannt. Dieses Spiel ist seit Jahrzehnten ein echter Klassiker. Es kann als Brettspiel gespielt werden, mit selbstgemalten Schlachtplänen oder auch virtuell am PC oder auf dem Smartphone. Wir bieten Ihnen hier eine tolle Online-Umsetzung des Spiels an, bei dem Sie strategisch vorgehen müssen.

So funktioniert das Spiel Schiffe versenken: Nach dem Start können Sie sich für einen Spielmodus entscheiden. Beginnen Sie am besten mit dem normalen Modus, um ein Gefühl für das Spiel zu erhalten. Auf dem Monitor erscheint eine Karte, die Sie mit Ihren Schiffen belegen müssen.

Ingesamt müssen sechs Schiffe auf der Karte platziert werden. Denken Sie strategisch und machen Sie es Ihrem Gegner so schwierig wie möglich. Sollten Sie sich einmal verklickt haben, kann ein bereits platziertes Schiff neu platziert werden. Ein wichtiger Hinweis:Die Schiffe können natürlich auch gedreht werden, damit sie waagerecht auf der Karte liegen.

So sieht das Spielfeld aus

Foto: FunkyGames

Danach erscheint ein weiteres Spielfeld, das in Buchstaben und Zahlen unterteilt ist. Jetzt beginnt das eigentliche Spiel, denn Sie müssen herausfinden, wo Ihr Gegner seine Schiffe platziert hat.

Es gibt richtige Schiffe versenken-Regeln - diese gelten in diesem kostenlosen Spiel nicht. Das heißt, Sie können ein Schiff auch am Rand positionieren.

Das sind die Features des Spiels

Schöne Grafiken

Einfache Steuerung

Am PC oder auf dem Smartphone/Tablet spielbar

Im Vollbildschirmmodus (Fullscreen) spielbar

Komplett kostenlos

Ohne Zeitlimit

Viele Spieler beschießen ihren Gegner in bestimmten Mustern, um die gegnerischen Schiffe zu finden. Sehr beliebt sind Schachbrettmuster, da alle Schiffe mit zwei oder mehr Feldern erfasst werden können.

Mehr als 60 Online-Spiele warten hier auf Sie - alle sind kostenlos!

Das Spiel wird von FunkyGames, dem Spieleportal der Funke Digital GmbH, kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Spiele erhalten Sie hier.