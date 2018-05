Freecell Solitaire kostenlos spielen

Dieses Solitaire-Game ist ein kurzweiliger Zeitvertreib! Spielen Sie den Kartenklassiker kostenlos an Ihrem Computer oder auf dem Smartphone.

Schon seit 1995 gibt es dieses Spiel, das Millionen Gamer weltweit kennen. Die Aufgabe in dem Spiel ist einfach, denn es müssen einfach unterschiedliche Kartenstapel gebildet werden. Aber bitte in der richtigen Reihenfolge - und das ist die Herausforderung bei diesem Game.

Um das Spielziel zu erreichen, muss der ursprüngliche Kartenstapel umsortiert werden, um jeweils an die passenden Karten heranzukommen. Bilden Sie deshalb auf dem Spielfeld Reihen, in denen in absteigender Reihenfolge jeweils eine rote und eine schwarze Karte liegen sollten.

Freecell Soiltaire kostenlos spielen

So sieht das Spielfeld des Games aus

Foto: FunkyGames

Am Spielfeldrand befindet sich ein Freiraum - hier können Karten abgelegt werden, die nicht direkt auf einem Stapel platziert werden können. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten, die Spielkarten auf die freien Plätze zu verteilen.

Achten Sie darauf, dass bei den Karten immer eine rote auf einer schwarzen liegt und zudem in auf- oder absteigendem Wert. Eine schwarze 2 kann somit auf eine rote 3 oder ein rotes Ass gelegt werden. Jeder Spieler erhält zum Start 500 Punkte.

Zudem kann in der oberen Leiste eingesehen werden, wie viele Spielzüge bereits verbraucht wurden. Logisch, dass man mehr Punkte erhält, wenn man mit nur wenigen Zügen den Stapel aufgelöst hat.

Das sind die Features des Spiels

Schöne Grafiken

Einfache Steuerung

Am PC oder auf dem Smartphone/Tablet spielbar

Im Vollbildschirmmodus (Fullscreen) spielbar

Komplett kostenlos

Ohne Zeitlimit

Mehr zu Freecell Solitaire am Rande

Das Spiel Solitaire ist auch unter der Bezeichnung Patience bekannt und stammt ursprünglich aus Frankreich. Hier noch einige Tipps zum Spiel: Die Karten der Ablagestapel sollten gegenüber den Karten auf dem Talon- und Hilfsstapel stets Vorrang haben, denn sie müssen abgearbeitet werden. Tipp 2: belegen Sie freie Plätze eines Ablagestapels nicht gleich durch einen König vom Hilfsstapel, damit ein Bewegungsfreiraum erhalten bleibt. Der dritte Tipp: Von den sieben Ablagestapeln sollten die rechten Stapel Vorrang haben, denn bei diesen müssen die meisten Karten abgearbeitet werden.

