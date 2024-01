Frankfurt/Main. Der DFB stellt Nia Künzer als neue Sportdirektorin vor. Die Weltmeisterin soll einen neuen Plan A für die Fußballfrauen entwickeln.

Das Scheinwerferlicht schien Nia Künzer fürs Erste fast wieder ein bisschen ungewohnt. Bei ihrer Vorstellung als neue Sportdirektorin beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) war der Weltmeisterin von 2003 eine gewisse Zurückhaltung durchaus anzumerken. Es hätte nicht zu ihrem Wesen gepasst, wenn die 43-Jährige sich gleich bei der ersten Pressekonferenz auf dem Campus mit großspurigen Ansagen profiliert hätte. Sie möchte zuerst in Gesprächen zuhören, will in viele Bereiche erst hineinhorchen, bevor sie Urteile fällt. Aber eines konnte sie bereits selbstbewusst versichern: „Ich will mich nicht ganz von der Bubble auffressen lassen.“ Und kritischer Geist möchte sie natürlich auch bleiben.