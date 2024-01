Berlin. Am 11. Februar dürfen 550.000 Berlinerinnen und Berliner erneut wählen. Läuft diesmal alles rund? Schreiben Sie uns.

Der Wahlgang ist eröffnet. Vier Wochen vor der Wahl hat Landeswahlleiter Stephan Bröchler die ersten Briefwahlunterlagen verschickt. Damit ist der Weg für die Wiederholungswahl zum Bundestag frei. In genau einem Monat, am 11. Februar, dürfen dann in 455 von 2256 Berliner Wahlbezirken rund 550 000 Berlinerinnen und Berliner noch einmal abstimmen.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht wegen zahlreicher Pannen die teilweise Neuwahl angeordnet hat, hatte der Landeswahlleiter nur wenig Zeit, die Wahl vorzubereiten. Läuft diesmal alles rund, können alle Briefwahlunterlagen rechtzeitig zugestellt werden? Wie läuft der Wahlkampf in den betroffenen Wahlbezirken?

Gibt es Auffälligkeiten, die es wert sind, mitgeteilt zu werden? Senden Sie, liebe Leserinnen und Leser, uns ihre Beobachtungen, per Mail an die Adresse: aktionen@morgenpost.de. Landeswahlleiter Bröchler geht von einem reibungslosen Verlauf aus.

Pünktlich zum Start der Briefwahl hat die Landeswahlleitung einen Aufruf zur Wahlbeteiligung gestartet. Ziel der Kampagne ist es Bröchler zufolge, möglichst viele der 548.675 zur Stimmabgabe berechtigten Berlinerinnen und Berliner zu motivieren, ihr Wahlrecht bei der Teil-Wiederholungswahl zu nutzen. „Mir liegt die Wahlbeteiligung sehr am Herzen. Wer möchte, dass Berlin auch künftig eine starke Stimme im Bundestag hat, der sollte wählen gehen oder die Möglichkeit der Briefwahl nutzen“, sagte Bröchler zum Start der Kampagne.