Berlin. Die Angeklagten hatten das Team am Rande einer „Querdenker“-Demo in Berlin angegriffen. Ihre Erklärung für die Tat mutet seltsam an.

Fast dreieinhalb Jahre nach dem brutalen Angriff auf ein Fernsehteam des „ZDF“ sind vier der mutmaßlichen Täter am Montag vom Amtsgericht Tiergarten zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Die drei jungen Männer und eine junge Frau mussten sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Dafür erhielten sie zwei Jahre auf Bewährung.

Die vier Angeklagten räumten über ihre Verteidiger ein, dass sie am 1. Mai 2020 an der Attacke in das Fernsehteam beteiligt gewesen seien. Das wurde am Rande einer Querdenker-Demonstration unweit des Hackeschen Markts laut Anklage vom 15 bis 20 Personen teils mit Eisenstangen attackiert. Das Geständnis und eine Entschuldigung waren Voraussetzung für die Bewährung.

Die Angeklagten, die aus dem linken Spektrum stammen sollen, gaben an, die Journalisten und ihre Security mit Rechtsextremen verwechselt zu haben. Wie sie zu dieser Annahme kamen, erklärten sie nicht.