Berlin. Die Zahl der Notare in Berlin nimmt ständig ab. Zudem sind sie ungleich verteilt. Überraschende Ansage aus der Justiz-Verwaltung.

So viel ist sicher: Man verdient gut als Notar. Jobportale beziffern den durchschnittlichen Jahresverdienst auf mehr als 100.000 Euro. Dennoch gibt es in Berlin immer weniger von ihnen. Seit Jahren geht die Zahl der Amtssitze kontinuierlich zurück. An Nachwuchs mangelte es zuletzt ebenfalls: Die Bewerberzahlen blieben weit hinter den ausgeschriebenen Stellen zurück. Besonders deutlich sind die Daten für das Jahr 2020: Auf mehr als 150 ausgeschriebene Stellen bewarben sich nur rund 40 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. 25 von ihnen wurden eingestellt.

Und dieser Trend droht sich sogar noch zu verschärfen. Bis 2027 gehen voraussichtlich pro Jahr mehr als 30 Notarinnen und Notare in den altersbedingten Ruhestand. Das sind doppelt so viele, wie neue turnusmäßig nachrücken. Hintergrund ist: In jedem ungeraden Kalenderjahr werden 30 Notarstellen ausgeschrieben, „um eine altersmäßige Durchmischung sicherzustellen“, wie es aus der zuständigen Senatsverwaltung für Justiz heißt. In den geraden Jahren folgt eine Ausschreibung neuer Stellen dagegen nur, wenn die Bedarfsrechnung ergibt, dass in Berlin weitere Notare benötigt werden.

Wie ungerecht die Notare in Berlin verteilt sind

Zu den wenigen Bewerbungen kommt also auch noch der demografische Wandel. Schon jetzt sind 60 Prozent der Notare über 55 Jahre alt. Offenbar macht der Fachkräftemangel auch bei den Notaren keine Ausnahme. Und das obwohl zuletzt, wie Jan Lehmann (SPD) betont, „die Gesamthöhe der Gegenstandswerte der Beurkundungen, nach denen sich dann auch die Notargebühren orientieren, gestiegen ist, allein wegen steigender Grundstücks- und Hauspreise“.

Lehmann ist rechtspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und setzte mit seinen parlamentarischen Anfragen das Thema auf die politische Agenda. Er betont eine weitere Dimension des Problems. Demnach bestehe ein deutliches Ungleichgewicht zwischen dem Innenstadtbereich und den Außenbezirken. Zahlen aus der Senatsverwaltung für Justiz bestätigen dieses Bild: Während in Charlottenburg-Wilmersdorf 350 Notare sitzen, gibt es in Marzahn-Hellersdorf nur einen.

Warum wenige Notare in den Außenbezirken ein Problem sind

Dort – in Kaulsdorf/Hellersdorf – ist auch Lehmanns Wahlkreis. Hier wüssten alle, „dass man lange auf einen Notartermin warten muss und es kaum welche gibt“, sagt er. Bei simplen Formalitäten, wie bei einfachen Beglaubigungen nach Mitgliederversammlungen eines Vereins, sei das „manchmal eine Tortur“. So mache man Vereinen, in denen meist ehrenamtlich gearbeitet würde und die wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt seien, das Leben unnötig schwer. Wenn das Gesetz an vielen Stellen Beurkundungen vorsehe, dann müsse das auch praktisch für den Einzelnen leicht umzusetzen sein, fordert Lehmann.

Notare sind neben den Richtern eine der zwei zentralen Säulen im deutschen Rechtssystem. Während Richterinnen und Richter meist nachträglich, im Streitfall, tätig werden, liegt der Zuständigkeitsbereich des Notars in der präventiven Rechtspflege. Immer wieder sind Bürgerinnen und Bürger im Alltag angewiesen auf seine Expertise. Die Haupttätigkeit eines Notars ist die Beglaubigung und Beurkundung von Rechtsgeschäften, insbesondere in Erbschaftsangelegenheiten sowie beim Kauf und Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus wird er auch häufig im Familienrecht, bei Eheverträgen und Scheidungsvereinbarungen, gebraucht.

Vorschlag für gerechtere Verteilung im gesamten Berliner Stadtgebiet

Die Zahlen über kontinuierlich rückläufige Amtssitze in Berlin lassen deshalb aufhorchen. Wer im städtischen Randbereich wohnt, weiß schon jetzt, was droht, wenn sich dieser Trend fortsetzt. Um eine Ungleichbehandlung zu verhindern, schlägt Lehmann vor, Notarstellen zukünftig nach Bezirken zu verteilen. Ein ähnliches Problem habe man auch bei der Arztverteilung, ergänzt er. Auch hier denke man über eine mögliche Zuteilung nach. In beiden Fällen sei das allerdings nicht trivial umzusetzen und werde wohl noch dauern.

2022 wurden keine Notarstellen ausgeschrieben. Der Grund ist: Bei der jährlichen Überprüfung der benötigten Anzahl an Notarstellen wird der Durchschnitt der abgeschlossenen Notariatsgeschäfte der letzten vier Jahre zugrundegelegt. Erreicht oder überschreitet dieser Wert die Zahl 350, werden neue Stellen benötigt. Diese sogenannte Bedürfniszahl lag vor dem vergangenen Jahr noch bei 275. Sie wurde erhöht und liegt nun bei besagten 350 Fällen. Deshalb ergab sich für das Jahr 2022 rechnerisch kein Bedarf, neue Notarinnen und Notare einzustellen.

Überraschende Antwort aus der Senatsverwaltung für Justiz

Zu dieser Anhebung der Bedürfniszahl habe man sich im Einvernehmen und auf Anregung der Berliner Notarkammer entschieden, heißt es aus der Justiz-Senatsverwaltung. Die Reduzierung der Notare in Berlin sei politisch durchaus gewollt, heißt es weiter. So solle zum einen die Qualität der einzelnen Notare „durch mehr praktische Übung“ gesteigert werden. Andererseits trage man so der Tatsache Rechnung, „dass in den vorausgegangenen Jahren ausgeschriebene Notarstellen nie vollständig besetzt werden konnten“, wodurch eine Bestenauslese nicht mehr möglich gewesen sei.

Außerdem sei ein Mangel an notariellen Dienstleistungen für die Berlinerinnen und Berliner trotz ihrer von Lehmann problematisierten, ungleichmäßigen Verteilung über die Bezirke nicht feststellbar. „Entsprechende Beschwerden von Rechtssuchenden sind hier nicht bekannt und nicht in allen Bezirken gibt es identische Bedarfe“, heißt es aus der Senatsverwaltung. Ein Fachkräftemangel drohe nicht. Im vergangene Jahr – ein ungerades – wurden wieder wie gewohnt 30 Stellen ausgeschrieben. Auf sie hätten sich 60 Rechtsanwälte beworben, so die aktuellen Zahlen aus der Senatsverwaltung.