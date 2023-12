Oberstdorf. An diesem Donnerstag beginnt in Oberstdorf die Vierschanzentournee. Die Chancen auf einen deutschen Sieg sind so hoch wie lange nicht.

Karl Geiger war gerade acht Jahre alt, als zum letzten Mal ein deutscher Skispringer bei der Vierschanzentournee triumphierte. „Ich war damals im Stadion mit den Skiclub-Kindern und habe noch Erinnerungen daran, wie Sven Hannawald gewonnen hat“, erzählt der 30-Jährige vor dem Auftakt der 72. Vierschanzentournee in seinem Heimatort Oberstdorf am Donnerstag (Qualifikation). Bundestrainer Stefan Horngacher, heute 54, erlebte den historischen Triumph im Winter 2001/2002 als Flieger im österreichischen Team live mit: „Es gab einen großen Hype um Sven Hannawald und Martin Schmitt damals. Und sie haben es gerockt. Der deutsche Zug ist an uns vorbeigebraust.“