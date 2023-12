London. Der SC Freiburg zeigte sich zuletzt wieder stabiler. Im Finale der Europa-League-Gruppenphase soll ein Sieg her. Das Spiel im Ticker.

Fünf Spiele, zwölf Punkte. Die Bilanz des SC Freiburg in der Gruppenphase der Europa League kann sich sehen lassen. Aber: Auch West Ham United konnte bisher Punkten und hat ebenso viele Siege bei einer Niederlage eingefahren.

Mit einem Sieg würden die Freiburger direkt ins Achtelfinale einziehen, alternativ würde im Februar die Zwischenrunde anstehen. Bei der 1:2-Niederlage im Hinspiel Anfang Oktober hatte der SC einige Probleme mit den offensiven Gegenspielern, unter anderem dem brasilianischen Torschützen Lucas Paqueta.

Doch zuletzt überzeugte die SC-Abwehr, wie auch Trainer Streich lobte. Der 58-Jährige freute sich im SWR-Interview auf sein erstes Pflichtspiel in England: „Ich habe noch nie in einem Wettbewerb in der besten und teuersten Liga gespielt, wo sie mit Abstand am meisten Geld haben. Es motiviert uns extrem zu zeigen, dass wir kleinen Freiburger aus der Bundesliga hier ein gutes Spiel machen können.“

SC Freiburg zu Gast bei West Ham United. Die Partie im Live-Ticker

Verfolgen Sie hier die Partie zwischen dem SC Freiburg und West Ham United im Live-Ticker