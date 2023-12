Frankfurt. Horst Hrubesch bekommt sein Wunschlos in der Nations League. Im Hintergrund zeichnen sich zwei Topkandidaten für den Trainerjob ab.

Vielleicht wusste die bei der Uefa für den Frauenfußball zuständige Nadine Keßler schon, warum sie Janni Arnth Jensen im schweizerischen Nyon am Montagmittag mit einer herzlichen Umarmung begrüßte. Die ihr aus aktiven Zeiten noch gut bekannte dänische Ex-Nationalspielerin sollte nämlich kurz darauf den deutschen Fußballerinnen ein vorweihnachtliches Präsent bereit: Bei der Auslosung des Final Four der neu erschaffenen Nations League erhielten die DFB-Frauen mit Frankreich im Halbfinale am 23. Februar nächsten Jahres ihr Wunschlos, weil damit eine Doppelchance auf die zwei noch freien Startplätze zu den Olympischen Sommerspiele 2024 besteht.