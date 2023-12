Berlin. Die einzige Kandidatin für den Landesvorsitz fällt gleich mehrmals durch, der Parteitag der Berliner Grünen wird abgebrochen.

Der Führungsstreit bei den Grünen ist eskaliert. Der Parteitag versagte am Sonnabend der einzigen Kandidatin für den Landesvorsitz die Mehrheit. Die Vorstandswahlen wurden daraufhin abgebrochen. Die Grünen stehen damit ohne neu gewählten Vorstand da. Die Kandidatin Tanja Prinz aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg trat dreimal an, jedes Mal stimmte eine deutliche Mehrheit gegen die 44-Jährige aus Lichtenrade. Jeweils 71 Prozent der 147 Delegierten stimmten gegen Prinz, nicht einmal ein Drittel für sie. Prinz zog daraufhin ihre Kandidatur zurück und verließ den Tagungsort im Hotel Moa in Moabit mit den Worten. „Vielen Dank, frohe Weihnachten.“