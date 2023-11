Berlin. In einem Jobcenter läuft ein Großeinsatz der Polizei. Das Gelände ist weiträumig abgesperrt. Anlieger berichten über eine Geiselnahme.

Polizei-Aufgebot in Niedersachsen: Wie die Polizei Hannover bei X, ehemals Twitter, mitteilte, komme es in einem Jobcenter in Lehrte zu einem „größeren Einsatz“. Einsatzkräfte seien vor Ort. „Bitte meidet den Bereich weiträumig“, heißt es weiter.

#h3011 Aktuell kommt es im Jobcenter in #Lehrte zu einem größeren Polizeieinsatz. Unsere Einsatzkräfte sind vor Ort. Bitte meidet den Bereich weiträumig. — Polizei Hannover (@Polizei_H) November 30, 2023

Die „Hannover Allgemeine“ schreibt dazu, es könne sich um eine Geiselnahme handeln. Anwohner hätten entsprechend berichtet. Demnach ist die Polizei mit etwa 30 Fahrzeugen am Einsatzort. Menschen würden aus dem Gebäude geleitet. Das Gelände sei weiträumig abgeriegelt. (fmg)