Drohnen statt Böller: Alternative für Silvester gefordert

Leuchtende Drohnen fliegen bei einer Drohnenshow der Deutschen Umwelthilfe über dem Jahn-Sportpark und formen dabei am Himmel den Schriftzug ·#Böllerciao·. Die Drohnenshow der DUH soll zeigen, welche Alternativen zu Feuerwerk es am Silvester gibt.

Berlin. 150 Drohnen steigen über dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in den Berliner Abendhimmel auf. Silvester geht auch ohne Pyrotechnik, diese Botschaft will die Deutsche Umwelthilfe (DUH) mit dieser Aktion verbreiten. Begleitet von Musik formen die Drohnen verschiedene Bilder und Slogans: Sie ordnen sich unter anderem zu einem Verbotsschild an, auf dem Böller und Raketen durchgestrichen sind. Und nach einer Änderung der Formation liest man am Himmel „#böllerciao“.

Unter diesem Motto kämpft die DUH für ein Verbot des privaten Gebrauchs von Silvesterböllern. Wie ernst es den Umweltschützern ist, verdeutlichen Sätze wie dieser: „Verzweifelte Eltern bangen um das Augenlicht ihrer Kinder, Unfallchirurgen versuchen, zerfetzte Hände zu operieren.“ Das ist nicht etwa der Front-Bericht einer Kriegsreporterin, sondern hier spricht Jürgen Resch. Er ist DUH-Bundesgeschäftsführer und unterstreicht mit diesem Schreckensszenario die Forderung nach einem Böllerverbot.

Offener Brief an Faeser: Bundesweites Böllerverbot

Ein Bündnis aus Umwelt-, Verbraucher- Tierschutz- und Gesundheitsorganisationen trägt dieses Anliegen nun mit einem offenen Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) heran. Knapp 170.000 Menschen haben den Brief unterschrieben und fordern von der Ministerin ein bundesweites Verbot für private Pyrotechnik.

Die Drohnenshow der DUH beweist, dass auch ohne Pyrotechnik spekatkuläre Lichtershows inszeniert werden können.

Foto: Monika Skolimowska / DPA Images

Überfüllte Notaufnahmen, erhöhte Brandgefahr und verschmutzte Innenstädte sprechen in den Augen der Unterzeichner eine deutliche Sprache. Hinzu kommen die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen, bei der Feuerwehr und der Müllentsorgung. Die Beschäftigten würden zu Silvester regelmäßig an ihre Belastungsgrenze gelangen, liest man im Brief. Auch diese Berufsgruppen sollen „endlich einmal zum Jahreswechsel im Kreise ihrer Liebsten feiern können“, wünscht sich Resch.

Risiken für Gesundheit, Umwelt und Tiere

Für den Rest der Bevölkerung bedeutet das Silvester-Feuerwerk laut DUH vor allem erhöhte Gesundheitsrisiken. Neben unmittelbaren Schäden durch Explosionen verweisen die Umweltschützer vor allem auf die Feinstaubwerte an Neujahr. Sie überschreiten vielerorts deutlich die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Grenzwerte. Gefährlich sei das vor allem für die rund acht Millionen Asthmatiker in Deutschland, sagt Hanna Rhein, DUH-Expertin für Luftreinhaltung, der Berliner Morgenpost.

Auch Tiere, wie Hunde und Katzen, treffe es hart, so Rhein. Schließlich können sie nicht einordnen, woher der Lärm und das grelle, blitzende Licht kommen. Die im Brief skizzierten Folgen: Stress, Panik und häufig auch Todesangst. Auch deshalb fordern die Unterzeichner von Faeser eine Änderung der Sprengstoffordnung.

Mehrheit der Deutschen für Böllerverbot

Eine Mehrheit der Deutschen dürfte mit solch einer Änderung sympathisieren. Das legt eine aktuelle Studie der Verbraucherzentrale Brandenburg nahe. In einer deutschlandweiten Repräsentativbefragung hat das Umfrageinstitut forsa GmbH rund 1000 Privathaushalte nach ihrer Meinung zu Silvester-Feuerwerk befragt. Ergebnis: Eine Mehrheit (59 Prozent) spricht sich entweder für ein generelles Verbot aus oder dafür, ausschließlich professionelles Feuerwerk zuzulassen.

Auch die Bundesärztekammer und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) schließen sich nun dieser Forderung an. Beide sind seit diesem Jahr offizielle Bündnispartner der DUH. „Pyrotechnik in privater Hand ist gefährlich und nicht mehr zeitgemäß“, sagt etwa Jochen Kopelke, GdP-Bundesvorsitzender.

Auch Gewerkschaft der Polizei unterstützt Forderung

Die Polizeigewerkschaft hat deshalb zusätzlich eine eigene Petition gestartet. Auch sie fordert ein bundesweites Böllerverbot. Begründet wird das mit den Ausschreitungen der vergangenen Silvesternacht, bei der Einsatzkräfte mit Feuerwerk attackiert wurden. Knapp 60.000 Menschen haben die Petition bislang unterzeichnet.

Gegen ein generelles Böllerverbot spricht sich Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) aus: Die allermeisten Menschen würden um 0 Uhr „ein, zwei Raketen in die Luft schießen“ wollen, ihnen sollte man „die Freude am 31. Dezember nicht nehmen“, sagte Wegner nach dem dritten Gipfel gegen Jugendgewalt Ende Oktober dieses Jahres.

Bei der DUH sind sie offenbar davon überzeugt, dass man diese Freude auch bei einer Drohnenshow haben kann. Nicht zuletzt deren bessere Umweltbilanz soll Anlass dazu geben: 150 Drohnen für zehn Minuten in den Himmel steigen zu lassen, verbrauche gerade mal so viel Strom wie ein Zweipersonenhaushalt am Tag, rechnet DUH-Expertin Rhein vor.