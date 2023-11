Senatsbilanz: Wie geht es weiter in Berlin?

Berlin. Wie sieht die Bilanz des neuen schwarz-roten Senats in Berlin aus? Was hat sich in der Verkehrs- und Wohnungspolitik sowie im Bereich Innere Sicherheit geändert? Und ganz aktuell nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts: Wie geht es weiter in der Finanzpolitik?

Zu diesen Themen findet am Dienstag, 28. November 2023, eine Diskussion im Tempodrom statt. Veranstalter ist die Friedrich-Naumann-Stiftung.

Diskussionsrunde in Berlin: Das sind die Gäste

Gäste auf den Podium sind: Michael Biel, Landeskassierer und Mitglied des geschäftsführenden Landesvorstands der SPD Berlin, Ottilie Klein MdB, Generalsekretärin der CDU Berlin, Philmon Ghirmai, Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Berlin, Christoph Meyer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag und Landesvorsitzender der FDP Berlin, sowie Maximilian Schirmer, Landesvorsitzender der Linken Berlin.

Moderiert wird die Diskussion vom stellvertretenden Chefredakteur der Berliner Morgenpost, Gilbert Schomaker.

Veranstaltung in der kleinen Arena im Tempodrom

Die Diskussion in der Kleinen Arena im Tempodrom (Möckernstraße 10, 10963 Berlin) beginnt um 19 Uhr und dauert bis etwa 20.30 Uhr.

Anmeldung für die Veranstaltung vor Ort: https://shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/aiuai

Anmeldung für den Livestream: https://shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/wck7e