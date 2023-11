Forderung der Kassenärzte Corona: Kommt bald die Krankschreibung per Telefon zurück?

Berlin. Die Temperaturen fallen, die Krankenzahlen steigen. Weil vor allem die Corona-Infektionen wieder auf dem Vormarsch sind, fordern die Berliner Kassenärzte, die Krankschreibung per Telefonat wieder zuzulassen. Damit soll einer weiteren Ausbreitung des Virus in den Wartezimmern der Arztpraxen vorgebeugt werden. Bis März 2023 war es Arbeitnehmern möglich, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung telefonisch anzufordern.

Die Maßnahme zur Pandemie-Bekämpfung hatte die Bundesregierung im Oktober 2020 während der zweiten Welle eingeführt. Nach zweieinhalb Jahren war sie bundesweit am 31. März dieses Jahres ausgelaufen. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin (KVB), Burkhardt Ruppert, mahnt beim RBB: „Die Infekte haben in den letzten Wochen deutlich zugenommen, die Praxen haben jetzt auch deutlich mehr zu tun, als noch vor ein paar Wochen.“ Eine Sprecherin der KVB bestätigte den Bericht am Montag.

Kassenärzte Chef warnt vor Verzögerung – Bundesgesundheitsministerium erst im Dezember aktiv

Der Chef der Berliner Kassenärzte drängte auf eine schnelle Wiedereinführung, um eine großflächige Pandemie-Welle frühzeitig zu brechen – „und nicht erst in vielen Wochen“. Das Bundesgesundheitsministerium befasst sich nach dem Bericht erst im Dezember mit der Prüfung.

Auch ein im Sommer vom Bundestag beschlossenes Gesetz von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) regelt, dass Krankschreibungen per Telefon dauerhaft möglich werden sollen. Voraussetzung soll aber sein, dass es um Erkrankungen ohne schwere Symptome geht und man bei dem Arzt oder der Ärztin schon aus früheren Behandlungen bekannt ist. Die genaue Regelung dazu soll der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kassen und Kliniken erarbeiten. Unter Berufung auf das Bundesgesundheitsministerium hieß es nun im RBB, dass der Gemeinsame Bundesausschuss den gesetzlichen Auftrag „mit dem Ziel einer Beschlussfassung noch im Dezember 2023“ bearbeitet werde.

In den letzten Wochen sind die Corona-Zahlen in Berlin sprunghaft angestiegen. Wöchentlich mehr als 1000 Neuinfektionen spiegeln einen beunruhigenden Trend wider. Laut Berliner Gesundheitsamt sind knapp 90 Prozent aller gemeldeter Erkrankungen auf einen Covid-19-Infektion zurückzuführen. Weil Corona-Tests und Selbsttests aus dem Alltag der meisten Menschen verschwunden sind, dürfte die Dunkelziffer beträchtlich über den offiziellen Zahlen liegen.

