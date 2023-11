Seniorin beraubt: Polizei bittet um Hilfe bei Fahndung

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der im dringenden Verdacht steht, am Sonntag, den 30. Juli 2023, gegen 13 Uhr eine 72-jährige Frau in der Lipschitzallee in Berlin-Gropiusstadt beraubt zu haben. Der Unbekannte soll der Frau Armbänder und eine Halskette entrissen haben. Als sich die Seniorin zu wehren versuchte, soll der Mann sie zu Boden geschubst haben.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

• circa 25 bis 30 Jahre alt

• circa 170 cm groß

• dunkle Haare, ausgeprägte sogenannte Geheimratsecken

• Vollbart

• braune Augen

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

• Wer kennt den Mann?

• Wer kann Angaben zu seiner Identität und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

• Wer hat die Tat beobachtet und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) in der Eiswaldtstr. 18, 12249 Berlin-Lankwitz, unter der Telefonnummer (030) 4664-473121 oder per E-Mail an dir4k31@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache https://www.internetwache-polizei-berlin.de/ können Hinweise gegeben werden.