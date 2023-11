E-Roller und Leihräder haben keinen Effekt auf Autoverkehr

Berlin. Die Nutzung von E-Rollern und Leihfahrrädern in Berlin hat leicht zugenommen. Das geht aus den von den Anbietern an die Verkehrsverwaltung übermittelten Zahlen hervor. Demnach wurden Fahrräder im zweiten Quartal dieses Jahres durchschnittlich 12,3 Minuten pro Fahrt genutzt. Ein halbes Jahr zuvor waren es noch 9,56 Minuten. Dabei wurden durchschnittlich 2,7 Kilometer Strecke zurückgelegt. Im letzten Quartal 2022 waren es noch 2,07 Kilometer. Bei E-Rollern erhöhte sich die Nutzungszeit von durchschnittlich 8,39 Minuten auf 8,49 Minuten.

Ein Problem bleibt aber weiter die lange Zeit, die Räder und Roller ungenutzt im Straßenland herumstehen und zum Teil Fußgänger behindern. Jedes Leihrad wird den Zahlen zufolge nur 0,74-Mal pro Tag genutzt, ein E-Roller ist pro Tag durchschnittlich 1,4-Mal in Betrieb. „Viele Fahrzeuge der Flotten werden also maximal eine Stunde am Tag genutzt und verbleiben die restliche Zeit ungenutzt im öffentlichen Raum“, heißt es dazu im aktuellen Bericht der Verkehrsverwaltung an das Abgeordnetenhaus.

E-Roller und Leihräder stehen im ganzen Stadtgebiet zur Verfügung

Die Nutzungsdauer und die zurückgelegten Strecken legen laut Verkehrsverwaltung zudem nahe, dass mit E-Rollern und Leihrädern vor allem Fahrten ersetzt werden, die ansonsten mit dem öffentlichen Nahverkehr oder zu Fuß zurückgelegt würden. Autofahrten – und damit die Umweltbelastung – werden dadurch eher nicht vermieden. „Eine wesentliche Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs ist zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin fraglich“, heißt es dazu im Bericht.

Als positiv bewertet die Verwaltung, dass Leihräder, E-Roller und auch E-Scooter mittlerweile im ganzen Stadtgebiet zur Verfügung stehen. 55 Prozent der Fahrzeuge sind innerhalb des S-Bahnrings stationiert, 45 Prozent außerhalb. Zum 1. September waren in der Stadt 47.000 E-Scooter angemeldet sowie 10.000 Leihräder mit und ohne elektrischen Antrieb.

Künftig nur noch 19.000 Sharing-Fahrzeuge in der Innenstadt erlaubt

Um den Wildwuchs der Fahrzeuge auf den Bürgersteigen einzudämmen, hatte die Verwaltung zuletzt die Zahl der zulässigen Miet-Roller reduziert. Ab Januar 2024 sind nur noch 19.000 der Sharing-Fahrzeuge innerhalb des S-Bahn-Rings erlaubt. Seit Anfang dieses Jahres galten zudem Einschränkungen für das Abstellen der Roller und Räder. Allerdings räumt die Verkehrsverwaltung ein, dass die Überwachung der Vorgaben schwierig sei.

Anbieter von Mieträdern und -rollern müssen ab dem kommenden Jahr sicherstellen, dass sie pro 1000 Fahrzeuge innerhalb des S-Bahn-Rings einen Mitarbeiter beschäftigen, der falsch abgestellte Fahrzeuge beseitigt. Außerhalb der Innenstadt gilt diese Regelung pro 2000 Fahrzeuge.