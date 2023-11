Managergehälter Was die Chefs der landeseigenen Unternehmen verdienen

Berlin. Die 58 Berliner Landesunternehmen erwirtschafteten im vergangenen Jahr einen Gesamtgewinn in Höhe von 781 Millionen Euro (Vorjahr: 743 Millionen). Dabei investierten sie mit insgesamt 6,1 Milliarden Euro deutlich mehr als 2021 (3,6 Milliarden Euro). Hauptakteure waren dabei erneut die Wohnungsunternehmen, wobei allein auf den Erwerb von Wohnungsbeständen der Deutsche Wohnen und Vonovia 2,4 Milliarden Euro entfielen.

51 der landeseigenen Betriebe legten dabei ein positives Jahresergebnis vor, sieben Unternehmen verzeichneten ein Defizit. Das geht aus dem aktuellen Beteiligungsbericht des Landes hervor, den Finanzsenator Stefan Evers (CDU) vorgelegt hat.

Der größte Verlustbringer war der Krankenhauskonzern Vivantes. Trotz eines doppelt so hohen Zuschusses des Landes in Höhe von 156 Millionen Euro, blieb Vivantes auf einem Minus von 70 Millionen Euro sitzen. Im vergangenen Jahr konnte der Konzern noch ein kleines Plus erwirtschaften.

Die Flughafengesellschaft senkt Defizit deutlich

Damit hat Vivantes die Flughafengesellschaft FBB als Hauptverlustbringer im landeseigenen Firmen-Portfolio überholt. Die FBB verzeichnete ein Defizit in Höhe von 32,3 Millionen Euro – und hat damit ihre finanzielle Lage deutlich verbessert. 2020 machte das Unternehmen wegen der jahrelang verschobenen Eröffnung und des Einbruchs des Flugverkehrs in Folge der Corona-Pandemie noch ein Defizit von einer Milliarde Euro. Das Defizit der übrigen fünf Landesunternehmen lag jeweils deutlich unter einer Million Euro.

Wasserbetriebe mit höchstem Gewinn der Landesunternehmen

Demgegenüber standen gleich vier Unternehmen, die als Jahresergebnis dreistellige Millionenbeträge auswiesen. Die Wasserbetriebe belegen dem Bericht zufolge Platz eins mit 277 Millionen Euro Überschuss, gefolgt von den drei Wohnungsunternehmen Berlinovo (141 Millionen), Degewo und Howoge (jeweils 108 Millionen).

Anders als im Vorjahr sind die Gehälter der Chefs der landeseigenen Unternehmen nicht deutlich angestiegen. Spitzenreiterin ist weiter die Flughafen-Chefin Aletta von Massenbach mit einem Jahressalär in Höhe von 513.000 Euro. Im Jahr davor waren es noch 29.000 Euro mehr. Ihr Gehalt setzt sich aus einer Grundvergütung von 400.000 Euro und 118.000 zusätzlichen Leistungen (Tantiemen, Altersvorsorge, sonstige Einnahmen) zusammen.

Ihr folgt der Chef der Investitionsbank Berlin (IBB), Hinrich Holm. Dank Zusatzleistungen in Höhe von 33.000 kommt er auf ein Jahresgehalt von 483.000 Euro – so viel wie im vergangenen Jahr. Die IBB war in den vergangenen Jahren wegen verschiedener Sonderprogramme zur Bewältigung der Corona-Pandemie und der Energiekrise gefordert.

Rang drei belegt Messechef Dirk Hoffmann mit 479.000 Euro. 153.000 Euro davon entfallen auf Sonderleistungen. Ihm folgt der kommissarische Chef der Wasserbetriebe, Frank Bruckmann, der dank einer Tantieme in Höhe von 140.000 Euro auf insgesamt 431.000 Euro kommt und sein Vorjahresgehalt damit nahezu halten konnte. Neuer Vorstandschef ist seit diesem Jahr Christoph Donner.

Der Vorstandschef des kriselnden Vivantes-Konzerns Johannes Danckert kam im vergangenen Jahr auf 386.000 Euro – trotz der schwierigen finanziellen Situation des Unternehmens strich er einen Bonus in Höhe von 79.000 Euro ein.

Hohe Bonuszahlungen in der Kritik

Wegen der zum Teil intransparenten Zusammensetzung der Gehälter und Bonuszahlungen untersucht der Rechnungshof derzeit die Entlohnung der Berliner Spitzenmanager. Ausgelöst wurde die neuerliche Kritik durch den Finanzskandal beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), nachdem bekannt wurde, dass sich die Intendanz üppige Sonderzahlungen genehmigt hatte..

Bei den landeseigenen Unternehmen ist die Praxis der Sonderzahlungen zum Beispiel auch besonders auffällig bei der Personalchefin der Wasserbetriebe, Kerstin Oster. Sie erhielt ein Grundgehalt in Höhe von 205.000 Euro, das mit Sonderleistungen in Höhe von 174.000 auf 379.000 Euro aufgestockt wurde. Ähnlich verhält es sich bei der kaufmännischen Geschäftsführerin der Berlinovo, Silke Andresen-Kienz: Das Grundgehalt in Höhe von 172.000 Euro wurde mit Tantieme (80.000 Euro), Zuschuss für Altersvorsorge (27.000) und sonstigen Bezügen (26.000) fast verdoppelt.

Abgeordnete wie der Vorsitzende des Beteiligungsausschusses, Jörg Stroedter (SPD), kritisieren die Entlohnung der landeseigenen Manager seit langem. Bonuszahlungen würden häufig durch triviale und selbstverständliche Leistungen gewährt, wie die Absenkung der Büroarbeitsplätze und würden so das Einkommen der Manager deutlich verbessern. So habe der ehemalige Messechef Christian Göke einen Bonus in Höhe von 348.000 Euro erhalten, obwohl das Messegeschäft wegen der Corona-Pandemie vollkommen darnieder lag.

Verhältnis von Chef-Gehältern zum Durchschnitt der Beschäftigten 7,8 zu 1

Der Senat hält die Entlohnung der Manager dagegen für angemessen. „Im Ergebnis weisen die Landesunternehmen insgesamt angemessene und über die Zeit konstante Vergütungsrelationen auf“, heißt es im Beteiligungsbericht. „Ein für die Beteiligungsunternehmen im Land Hamburg durchgeführter Vergütungsvergleich für das Geschäftsjahr 2021 zeigt ähnliche Relationen auf wie die Auswertung für die Berliner Landesunternehmen.“

Demnach beträgt das Gehaltsverhältnis der jeweiligen Chefs zum durchschnittlichen Gehalt der Mitarbeiter 7,8 zu 1. Bei den nachrangigen Managern betrage das Verhältnis 5,1 zu 1. Im Vergleich dazu sei das Verhältnis bei den 40 Dax-Unternehmen mit 38 zu 1 deutlich unausgeglichener. In Berlin besteht die größte Diskrepanz mit 10,5 zu 1 zwischen Chefgehalt und durchschnittlicher Entlohnung der Mitarbeiter bei der BVG. Der Vorstandsvorsitzende Rolf Erfurt erhält ein Jahresgehalt von 412.000 Euro. Immerhin: Erfurts Vorgängerin Eva Kreienkamp erhielt noch 51.000 Euro mehr.