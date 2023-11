Raus in den Herbst: Die Berliner genossen am Sonnabend noch einmal die leuchtenden Farben des herbstlich verfärbten Laubs.

Natur So schön ist der Herbst in Berlin – die besten Bilder

Berlin. Schon am frühen Morgen knapp nach Sonnenaufgang konnte man am Sonnabend die Berliner dabei beobachten, wie sie beim Jogging noch einmal möglichst lange die Herbstsonne genossen. Andere blinzelte einfach beim Brötchen holen in das helle Licht. Hunderte kamen zum Mammutmarsch am Strandbad Plötzensee zusammen, um 30 bzw. 55 Kilometer durch die Stadt zu wandern. Wieder andere gingen mit Familie oder Freunden durch das Berliner Regierungsviertel, wo das Laub der Bäume im Moment besonders schön gefärbt ist. Am Sonntag könnte es ab und an ein wenig regnen – aber vielleicht reicht die Zeit dazwischen trotzdem noch für einen kurzen Spaziergang. BM

Viele nutzen die Sonne der vergangenen Tage für einen Lauf durch die Wälder – wie hier in Mahlsdorf im Eichwald.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Immer wieder interessant: Wer kurz anhält, kann die kunstvollen Netze der Spinnen betrachten.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Hunderte Berliner nehmen am Sonnabend am 30- bzw. 55-Kilometer-langen Mammutmarsch durch die Stadt teil. Vom Strandbad Plötzensee geht an den Sehenswürdigkeiten wie dem Schloss Charlottenburg vorbei.

Foto: Jan Dams

Auch das Regierungsviertel ist immer gut für einen Spaziergang.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Prachtvolles Laub: Blick auf das Sony-Center am Potsdamer Platz.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Auch nahe dem Kanzleramt schillert das Laub besonders farbenfroh.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Der Reichstag erscheint in einem neuen Blickwinkel.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Oder auch die Quadriga auf dem Brandenburger Tor.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Für Sammler: Auf den Straßen hinter der Neuen Wache liegen Kastanien.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services

Etwas weiter weg: der Fernsehturm am Alexanderplatz.

Foto: Maurizio Gambarini / Funke Foto Services