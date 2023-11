In Krisen hilft die Suche nach Gemeinsamkeiten

Berlin. Derzeit überdenke ich oft meine Gedanken. Zum Beispiel die Frage, ob man Opferzahlen in eine Beziehung setzen darf. Hamas-Terroristen massakrierten am 7. Oktober 1400 unschuldige Menschen. Durch die nachfolgenden Angriffe der Israelis starben in Gaza deutlich mehr Unschuldige. Noch bevor ich weiterdenke, verdächtige ich mich selbst: Mache ich mich eines ismus-Verdachts schuldig? Greta, Sahebi, Precht, El Ghazi, Heusgen, Mazrouhi – kein Tag ohne Anklage, ganz gleich, ob Dummheit, Leichtfertigkeit, Aufmerksamkeitshunger oder tatsächlich ein toxisches Weltbild im Spiel sind. Team Israel und Team Hamas belauern sich mit der Semantiklupe: Wer hat da „aber“ gesagt?

Unser Verstand hasst Unordnung. Das alte Reptilienhirn will Klarheit: Wer ist Freund, wer Feind? Diese Information war in der Steinzeit überlebenswichtig. Unsere zuverlässig unordentliche Welt aber verlangt Ambiguitätstoleranz, das Aushalten all der Widersprüche, die unsere Realität bilden. Warum wird ein Mann vom Bundespräsidenten, von Kanzler und Außenministerin mit allen Ehren in Berlin empfangen, ein Mann, der mit internationalem Haftbefehl gesucht würde, wäre er nicht der Emir von Katar? Katar finanziert seit Jahren die Hamas, also auch Terror.

Doch gerade wegen seiner Kontakte hat der Emir Einfluss auf das Schicksal der Geiseln in Gazas Tunneln. Soll eine Regierung diese Brücke abbrechen? Auch die Staatsräson ist manchmal eine situative Kategorie. Solidarität mit Israel? Ja. Mit einem Regierungschef Netanjahu und erzradikalen Ministern wie Itamar Ben-Zvir? Schwierig. Aber hilft es, wenn wir uns durchbeleidigen, bis wir alle auf zwei unversöhnliche Teams verteilt sind?

In Krisen rät die Psychologin meines Vertrauens zum Perspektivwechsel. So wie jüdische Intellektuelle, die in Berlin Demonstrationsfreiheit fordern, auch für die anderen. Demokratische Rechte müssen gerade in Krisen gewahrt sein. Statt zuerst auf das Trennende zu blicken, könnten wir nach Gemeinsamkeiten suchen. Nur die halten eine Gesellschaft zusammen.