Tausende pro-palästinensische Demonstranten ziehen durch Kreuzberg

Berlin. Die Berliner Polizei musste sich an diesem Wochenende auf mehrere Großeinsätze vorbereiten. Am Samstagnachmittag Am Samstagnachmittag haben sich tausende pro-palästinensische Demonstranten auf dem Oranienplatz in Kreuzberg versammelt. Die Versammlung war zunächst für 1500 Teilnehmer unter dem Titel „Global South United“ angemeldet. Die Demonstranten hielten zahlreiche Palästina-Fahnen in die Höhe. Auch ein Schild auf dem stand „Stop crimes against humanity in Gaza“ war zu sehen. Die Teilnehmer skandierten unter anderen „Israel bombardiert - Deutschland finanziert“. Eine Rednerin bezeichnete Deutschland zudem als „Mittäter“.

Angeheizt wurde die Stimmung von Akteuren, die bereits in der Vergangenheit Demonstrationen veranstaltet hatten, bei denen es zu antisemitischen Äußerungen kam. Auch Fahnen linksextremer Organisationen wie „Young Struggle“ waren unter den Teilnehmern der Versammlung zu sehen. er Demonstrationszug wollte vom Oranienpatz über die Oranienstraße, Skalitzer Straße, die Schlesische Straße auf die die Puschkinallee ziehen. Die Polizei war mit einem großangelegten Aufgebot vor Ort. Polizisten in schwerer Montur sicherten die Versammlung. Die Berliner Polizei schrieb über die Plattform X, früher Twitter, dass die Einsatzkräfte mit Dolmetschern vor Ort seien und den Lautsprecherwagen sowie Redebeiträge auf strafbare Inhalte überprüfen würde.

Die Polizei war bereits zuvor bei einem Großeinsatz unterwegs. Mehrere Hundert Menschen auf der Straße des 17. Juni für mehr Klimaschutz demonstriert. Mitglieder und Sympathisanten verschiedener Gruppen stellten sich an mehreren Stellen auf die Straße des 17. Juni im Tiergarten und brachten damit den Verkehr zum Erliegen. Die Polizei zählte bis zu 600 Teilnehmer, Redner sprachen auf der Kundgebung von mehr als 1000 Demonstranten. Einige Anhänger der Gruppe Letzte Generation klebten sich auf der Straße fest.

Die Polizei löste nach Beobachtungen eines dpa-Reporters kurz nach Beginn der Aktion eine kleinere Blockade nahe der Siegessäule auf und trug Demonstranten von der Straße. Dann hielten sich die Beamten aber zunächst zurück: Sie werteten die Blockade als zulässige Versammlung, wie es nach einiger Zeit in einer Lautsprecherdurchsage hieß.

Später klebten sich laut Polizei etwa 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - offensichtlich Anhänger der Gruppe Letzte Generation - auf der Straße fest. Die Beamten begannen daraufhin, die Aktivisten von der Fahrbahn zu lösen und ihre Personalien festzustellen.

Die Gruppe Letzte Generation, deren Aktivisten sich regelmäßig auf Straßen festkleben, hatte in den vergangenen Tagen zu einer „Massenbesetzung“ der Straße des 17. Juni aufgerufen. Neben Mitgliedern dieser Gruppe, darunter welche aus den Niederlanden, demonstrierten auch Anhänger von Extinction Rebellion, Scientist Rebellion oder des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND). Auf Transparenten war zu lesen „Stoppt den fossilen Wahnsinn, Klimarevolution jetzt“ oder „Klima schützen ist kein Verbrechen“.

Die Berliner Polizei hatte am Samstag bereits vor der Aktion starke Präsenz an der Straße des 17. Juni und rund um die Siegessäule gezeigt. mit dpa