Eine Kirche als Kraftort und Besuchermagnet

Berlin. Was für ein Auftakt! Gleich am Beginn des Kurfürstendamms steht eines der wichtigsten und eindrucksvollsten Gebäude der Stadt, die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Sie gilt nicht nur als evangelische Hauptkirche des Westens, die Turmruine der alten Gedächtniskirche ist zudem ein Mahnmal von nationaler Bedeutung gegen Krieg und für Frieden und Versöhnung. Und schließlich ist das Gebäudeensemble als Berliner Wahrzeichen ein weltbekannter Besuchermagnet.

Im September 1895 wurde die Kirche eingeweiht. Architekt Franz Schwechten hatte sie im Stil der Neoromanik entworfen, auf Wunsch von Kaiser Wilhelm II. als Gedenkstätte für seinen Großvater Kaiser Wilhelm I. Bei einem Bombenangriff im November 1943 wurde die Kirche weitgehend zerstört, einige noch erhaltene Teile mussten aus Sicherheitsgründen nach dem Krieg abgetragen werden. Übrig blieb letztlich die Ruine des einst 113 Meter hohen Hauptturms. Heute misst sie nur noch rund 70 Meter.

Vier Neubauten umgeben den Alten Turm

Seit gut 60 Jahren ist der Alte Turm von vier Neubauten umgeben. Architekt Egon Eiermann gestaltete ein achteckiges Kirchenschiff und ein rechteckiges Foyer im Westen des Turms sowie einen sechseckigen Glockenturm und eine ebenfalls rechteckige Kapelle östlich davon. Ursprünglich sah sein Entwurf den Abriss der Turmruine vor, nach massiven Protesten der Berliner Stadtgesellschaft plante er neu.

Der Alte Turm der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, rechts daneben der neue Glockenturm, links die achteckige Kirche.

Foto: Rolf Zoellner / epd

Charakteristisch für die Architektur Eiermanns sind die zu Waben gerasterten Betonwände und die Glasfenster. In der Kirche und im Glockenturm schuf sie der französische Glaskünstler Gabriel Loire aus Chartres. Sie bestehen aus mehr als 21.000 Glaselementen. Besonders starkes, farbiges Glas wurde in unregelmäßige kleine Teile zerschlagen, zu quadratischen Mosaiken geordnet und in Betongitter eingefügt.

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche: Blaues Licht mit magischer Wirkung

Kein Quadrat gleicht dem anderen. Vorherrschende Farbe ist ein kräftiges Blau, Einsprengsel leuchten rubinrot, smaragdgrün und gelb. Diese das Sonnenlicht reflektierenden Glasmosaike verleihen dem Kirchenschiff ein einmaliges blaues Licht von geradezu magischer Wirkung.

Die von Karl Hemmeter in Tombak geschaffene Christusfigur der Gedächtniskirche. Tombak ist eine besonders leuchtende Messingvariante.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

1987, zur 750-Jahr-Feier Berlins, wurde die ehemalige Eingangshalle des Alten Turms in eine Gedenkhalle umgestaltet. Eine Ausstellung vermittelt die Geschichte der Gedächtniskirche. Im Mittelpunkt stehen die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und das Wirken für Frieden, Verständigung und Versöhnung.

Erhaltene Mosaike zeugen von der einstigen Pracht der „KWG“

Zentrale Exponate sind das Nagelkreuz der Kathedrale von Coventry und ein Ikonenkreuz der Russischen Orthodoxen Kirche als Zeichen der Versöhnung sowie die beschädigte Christusfigur vom Altar der alten Kirche und die Zeichnung „Madonna von Stalingrad“, die der Arzt Kurt Reuber Weihnachten 1942 in der Schlacht von Stalingrad anfertigte. Im Kontrast dazu stehen erhaltene Mosaike und Reliefs an Wänden, Boden und Decke der Gedenkhalle. In ihrer Pracht erinnern sie an die ursprüngliche Bedeutung der Kirche zu Ehren Wilhelms I. und an den damaligen Mythos der Verbindung von Kaisertum und göttlichem Auftrag.

Prächtige Mosaike schmücken die Wände der Gedenkhalle im Alten Turm.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Sarah-Magdalena Kingreen (35) ist seit einem Jahr Pfarrerin an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (KWG). Es ist die erste Pfarrstelle der Theologin, die an der Humboldt-Universität promoviert hat. Was macht für sie das Besondere dieses Ortes aus? „Die Gedächtniskirche steht mitten in der City West. Und die Steine sprechen. Sie erzählen von der Geschichte, die sich hier so eng aufeinandertürmt. Die Kirche gibt uns den Auftrag, an all diese Schichten zu erinnern – daran, was Menschen zerstören können, was sie aber auch in Bewegung bringen können, etwa Versöhnung“, erklärt sie. Der Auftrag sei auch, „dass Menschen hier miteinander ins Gespräch kommen“.

Besondere Architektur: Das Neue überdeckt nicht das Alte

Zudem sei die Architektur eine ganz besondere, betont Kingreen. „Sie bringt das Alte, Zerstörte und das Neue, Integrative in einen Dialog. Dabei überdeckt das eine nicht das andere, es geschieht im Gemeinsamen.“ Das Miteinander gehe weiter, das sei auch die Botschaft nach außen.

Und natürlich sei es auch etwas Besonderes, in der achteckigen Kirche, in diesem speziellen Licht, zu stehen und dort einen Gottesdienst zu halten. „Es ist immer wieder erhebend, zugleich fühle ich mich in diesem Blau ganz demütig. Die dichte Atmosphäre wird erzeugt von dem blauen Kubus, aber auch von der Abgeschiedenheit. Wenn die Tür aufgeht, hört man die Stadt. Wenn die Tür geschlossen ist, hört man sie nicht mehr“, erläutert die Theologin. Es wirke wie eine Schutzmembran. „Man wird für eine gewisse Zeit der Welt enthoben. Der Ort hat auch etwas sehr Beruhigendes. Er ist ein Kraftort.“

Das berühmte blaue Glas der Gedächtniskirche ist von farbigen Einsprengseln in Rubinrot, Smaragdgrün und Gelb durchzogen.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Die Citykirche muss täglich geöffnet sein

Den akustischen Schutz erzeugt die doppelwandige Konstruktion des Kirchenraums. Die innere Wand entspricht in ihrem Aufbau der äußeren. Zwischen beiden Wänden liegt ein 2,45 Meter breiter Umgang, der schallisolierend wirkt.

Wie etwa auch der Berliner Dom gehört die Gedächtniskirche zu den sogenannten Citykirchen. Was bedeutet das konkret? „Eine Citykirche macht zunächst aus, dass sie sehr präsent wahrnehmbar ist, weil sie mitten in der Stadt steht. Ihre Aufgabe ist, täglich geöffnet zu sein und Angebote zu machen - zum einen, für die Menschen, die hier leben, aber auch für diejenigen, die nur mal kurz reinschnuppern, die als Reisende zu Besuch in der Stadt sind“, erklärt Pfarrerin Kingreen.

Zentrum der Musik: Mehr als 160 Konzerte im vergangenen Jahr

Die Gedächtniskirche ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, bei Gottesdiensten und Veranstaltungen auch länger. Das Veranstaltungsportfolio ist ebenso üppig wie vielfältig, reicht zum Beispiel in der Musik von Jazz bis Bach. Im vergangenen Jahr kamen zu den 164 Gottesdiensten und 410 Andachten rund 160 Konzerte, Orgelvespern und Kantatengottesdienste, außerdem Vorträge und Diskussionsveranstaltungen.

Citykirche bedeutet aber auch, dass sich die Gemeinde anders zusammensetzt als in einer Kirche, die irgendwo im Sprengel liegt. „Wir bieten jeden Tag zwei Andachten, die sehr rege besucht werden“, sagt Kingreen. Manche bleiben nur ein paar Minuten, manche verweilen länger, es ist ein Kommen und Gehen.

Die Gedenkhalle im Alten Turm der Gedächtniskirche ist meistens gut besucht. Die Besucherzahl am Ende des Jahres könnte im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

„Gemeinde sind alle, die hier herkommen“

„Auch das macht eine Citykirche aus, einen sehr weiten Gemeindebegriff zu haben. Wir haben zwar auch eine klassische Parochie-Gemeinde, aber Gemeinde sind alle, die hier herkommen. Dazu gehören auch die Touristen, die sagen, ich muss in Berlin einmal kurz in die Gedächtniskirche gucken.“ Eine rührende Auswirkung: Sonntags besuchen oft Menschen mit Koffern den Gottesdienst – kurz, bevor sie wieder abreisen.

Welch ein Touristenmagnet die Gedächtniskirche ist, kann man leicht feststellen, wenn man sich an einem gewöhnlichen Wochentag nur ein paar Minuten an den Eingang stellt. Sprachen aus aller Welt sind dann zu vernehmen, die Mehrzahl der Besucher kommt hörbar nicht aus Deutschland.

„Die Kirche hat Weite und Größe, vermittelt aber auch Geborgenheit“

Kaum jemand kann sich der Wirkung des Eiermann-Baus entziehen. „Die Kirche hat Weite und Größe, vermittelt aber auch Geborgenheit“, sagt eine Besucherin. Jürgen Hoppe aus Friedrichroda/Thüringen ist bereits zum dritten Mal in der Kirche. Für ihn gehöre ein Besuch fest zum Programm, wenn er in Berlin ist, sagt er. Für seine Begleiterin Monika Günther ist es eine Premiere, sie ist beeindruckt, besonders von dem farbigen Glas. Leicht und transparent wirke das Kirchenschiff, aber auch feierlich, meint ein Hamburger.

Ist es schwierig für die Arbeit der Pfarrerin, dass die Gedächtniskirche eben nicht nur ein Gotteshaus ist, sondern eine der zentralen Berliner Sehenswürdigkeiten? „Man kann das nicht trennen. Sie ist beides, und ich finde es wichtig, das zu akzeptieren“, sagt Sarah-Magdalena Kingreen.

Bischof Christian Stäblein am 15. Oktober bei einem Gottesdienst für Israel, für Frieden und für die Freilassung der von der Hamas verschleppten israelischen Geiseln.

Foto: Carsten Koall / dpa

Besucher entscheiden selbst, wie lange sie bleiben

Einige Besucher empfänden das Rein und Raus der Menschen als störend. „Ich denke, die Besucher sollen selbst entscheiden dürfen, wie lange sie in der Kirche bleiben und welche Grenzen sie ziehen. Ich finde das in Ordnung und freue mich, dass die Menschen kommen und unser Angebot annehmen“, erklärt die Pfarrerin.

Die Lage mitten in der Shopping- und Touristenmeile Tauentzienstraße/Kurfürstendamm bewirkt auch, dass Besucherinnen und Besucher häufig Tüten von Mode- und Kaufhäusern in der Hand haben, wenn sie in die Kirche oder die Gedenkhalle kommen. Die Pfarrerin sieht das Verhältnis von Kudamm und KWG indes entspannt. „Ich denke schon, dass beide gegenseitig voneinander profitieren“, sagt sie.

Pause vom Shopping in der stillen Kirche

Menschen, die am Kudamm shoppen gehen, würden häufig einen Abstecher in die Kirche machen und dann auch etwa spenden. „Das weltliche und das kirchliche Leben – früher wurde das in der Kirche oft als Gegensatz angesehen: Kapitalismus ist nicht gut, man muss auf innere Werte schauen, hieß es“, so die Pfarrerin. „Das scheint mir nicht die Antwort zu sein, die Antwort muss im Miteinander liegen. Beides gibt Menschen Kraft. Wichtig ist aber auch, zu spüren, innere Stärke verschafft mir der Einkauf nicht, die bekomme ich woanders her, und mich darauf einzulassen.“

Christoph Brzezinski (CDU), Stadtrat für Stadtentwicklung in Charlottenburg-Wilmersdorf, teilt die Ansicht der Pfarrerin. „Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gehört unbestritten zu den wichtigsten Gebäuden am Kurfürstendamm, für viele Menschen ist sie der Zielpunkt des Boulevards. Beide befruchten sich gegenseitig, was die Besucherströme anbelangt.“

Berlin, 1945: Blick vom Kurfürstendamm auf die kriegszerstörte Gedächtniskirche. Im Vordergrund eine Straßenbahn.

Foto: akg-images / picture alliance / akg-images

Akteur in der City West: „Zusammen sind wir die Stadt“

Die Gedächtniskirche ist auch Akteur in der City West und im WerkStadtForum. „Das finde ich ebenfalls sehr wichtig, dass wir dort alle miteinander im Gespräch sind und dass es kein Gegeneinander ist, sondern ein Wir: Zusammen sind wir die Stadt“, betont Sarah-Magdalena Kingreen.

Die Gedächtniskirche ist Treffpunkt für Fußballfans, wenn vor dem DFB-Pokalfinale ein Gottesdienst gefeiert wird. Sie ist aber auch der Ort, an dem Berliner und Berlinerinnen zusammenkommen, um gemeinsam zu trauern, um bei schrecklichen Ereignissen der Opfer zu gedenken.

Das war zum Beispiel nach Ausbruch des Ukraine-Krieges so, beim Überfall der Hamas auf Israel und insbesondere nach dem islamistischen Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt vor der Kirche, bei dem am 19. Dezember 2016 dreizehn Menschen ihr Leben verloren. Die anschließenden Gottesdienste rückten die Kirche einmal mehr in den Fokus der Weltöffentlichkeit.

Goldener Riss erinnert an Opfer des Terroranschlags

Am ersten Jahrestag des Anschlags, wurde das vom Büro des Architekten Hans-Günter Merz geschaffene Mahnmal „Goldener Riss“ eingeweiht. Mit einem 17 Meter langen goldfarbenem Riss, einer Inschrift und den in die Treppenstufen des Kirchenpodiums eingravierten Namen der Getöteten wird an die Opfer erinnert.

Der „Goldene Riss“ auf den Stufen zum Podium der Kirche erinnert an die Opfer des Terroranschlags am Breitscheidplatz im Dezember 2016. Hinterbliebene haben Fotos aufgestellt.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

„Es gibt kaum eine Gemeinde, deren Engagement so sehr in die Zivilgesellschaft hineinwirkt, wie diese – auch in der Trauer“, sagte Berlins Bürgermeisterin und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) kürzlich. „Hier kommen Menschen zusammen, an einem sehr spirituellen Ort und sammeln Kraft.“

Vor Corona haben rund 1,2 Millionen Menschen aus aller Welt pro Jahr die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche besucht. Ob diese Zahl auch 2023 erreicht wird, ist noch nicht absehbar. Die Besuche – und auch Spenden – seien aber im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen, berichtet die Pfarrerin, die am 1. Oktober auch die Geschäftsführung der Stiftung Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche übernommen hat. Die Stiftung ist Eigentümerin des Gebäudeensembles.

Pfarrerin Sarah-Magdalena Kingreen am Altar der Gedächtniskirche.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Kirchenensemble wird für 35 Millionen Euro saniert und umgebaut

Das ist insbesondere wichtig für das große Zukunftsprojekt der Gedächtniskirche, ein Bau- und Sanierungsvorhaben mit einem Gesamtvolumen von rund 35 Millionen Euro. Beton und Glaselemente der Eiermann-Bauten müssen nach 60 Jahren grundlegend saniert werden.

Im Alten Turm stehen große Umbauten an. Die Ausstellung dort ist fast 40 Jahre alt und nicht mehr zeitgemäß. „Wir müssen ermöglichen, dass auch jüngere Menschen und Menschen aus anderen Ländern einen Zugang und eine Bildungsmöglichkeit erhalten, um diese Mosaiken und die deutsche Geschichte des Kaisertums sehen und verstehen zu können. Andererseits sollen sie den Turm erfahren und den Ruinencharakter spüren können“, erläutert die Pfarrerin.

Der Siegerentwurf zur Neugestaltung von Architektur und Ausstellung im Alten Turm der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche.

Foto: heneghan peng architects mit Ralph Appelbaum Associates

Ausstellung im alten Turm wächst in die Höhe

Dazu werde die Ausstellung nicht nur neu gestaltet, sondern auch im Turm auf zwei weitere Ebenen erweitert. Dort soll es vor allem um das Thema „Zerstörung, Erinnerung, Versöhnung“ gehen, unter anderem mit einer Klanginstallation. Gleichzeitig wird die Ruine begehbar gemacht, Besucher und Besucherinnen können künftig den hohen Turm besteigen und hinausschauen.

Den Löwenanteil der Kosten tragen Bund und Land. Das Wahrzeichen zu erhalten und das Mahnmal als Ort der Erfahrung noch attraktiver zu gestalten, sei für den Tourismus und die Erinnerungskultur gleichermaßen wichtig, sagte Wirtschaftssenatorin Giffey. „Noch in diesem Jahrzehnt“ lautet die Prognose der Verantwortlichen, was die Fertigstellung anbelangt. Dann kommen sicherlich noch mehr Gäste zum Kudamm.