„Die Krisen kommen im Alltag der Menschen an“

Seit ihrem Einzug in den Bundestag 2021 begleitet die Berliner Morgenpost die Bundestagsabgeordneten Hanna Steinmüller (Grüne) und Ottilie Klein (CDU). Zur Halbzeit der Legislaturperiode hat die Redaktionen die beiden Politikerinnen aus Berlin-Mitte zu ihren Erfahrungen als Neulinge im Bundestag, den aktuellen Entwicklungen in Israel und deren Auswirkungen auf Berlin, die Migrationspolitik gefragt.

Berlin. Frau Klein, Frau Steinmüller, seit Sie im Bundestag sitzen, jagt eine Krise die andere: Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, Energiekrise. Nun hat die Hamas Israel angegriffen. Das haben Sie sich doch sicher anders vorgestellt haben.

Steinmüller: Wir wurden nicht in den Bundestag gewählt aufgrund der Nahostsituation, sondern weil wir konkret Probleme vor Ort lösen wollten. Aber natürlich wünschen wir uns alle, dass es weniger Krisen gibt. Wir verurteilen den Terror der Hamas, wir solidarisieren uns mit Israel. Das ist aber nicht Schwerpunkt unserer Arbeit.

Klein: Dem kann ich zustimmen, also auch gerade was Israel angeht. Auch die letzte Legislaturperiode war geprägt von Krisen. Wir hatten die Corona-Pandemie. Insgesamt ist ein gewisser Krisenmodus zu erkennen, unter dem Politik funktionieren muss. Dabei ist wichtig, dass man die Menschen mitnimmt, mit ihnen im Austausch bleibt und die Sorgen und Nöte gerade in der Krisenzeit ernst nimmt.

Wie beeinflusst das ihre Arbeit, auch wenn sie nicht direkt mit dem Thema zu tun haben?

Steinmüller: Ich glaube, dass viele Menschen einfach sehr erschöpft sind. Wir haben viel Veränderungen, die wir gestalten müssen und über allem liegt die Klimakrise. Es ist keine Lösung, sich auf eine Krise zu konzentrieren und eine andere weiterlaufen zu lassen. Die Herausforderung für uns als Regierung ist, diese verschiedenen Krisen gleichzeitig zu behandeln, konkrete Lösungen zu finden und die Bevölkerung trotzdem mitzunehmen. Unsere Aufgabe ist es, immer wieder zu erklären, warum es Veränderungen braucht.

Klein: Die Krisen kommen im Alltag der Menschen an. Jüdinnen und Juden fürchten sich in unserer Stadt. Sie haben Ängste. Das ist eine alltagsnahe Krise für die Menschen vor Ort. Da gilt es neben unserer fachpolitischen Arbeit, die wir in unterschiedlichen Ausschüssen machen, auch diese Themen ernst zu nehmen und zu bearbeiten.

Steinmüller: Wobei sich Jüdinnen und Juden oft schon vorher unsicher gefühlt haben. Das ist nun kein neues Phänomen, aber es ist noch mal bedrohlicher.

In den vergangenen Tagen spielte sich der Konflikt auch zunehmend auf Berlins Straßen ab. Der Antisemitismus wird immer sichtbarer. Was ist dagegen zu tun?

Klein: Wir müssen konsequent dagegen vorgehen. Alle rechtsstaatlichen Mittel müssen hier eingesetzt werden. Im Unterschied zu früher sehen wir, dass der Judenhass ganz offen gezeigt wird und die Gräueltaten in Israel gefeiert werden. Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind ein hohes Gut. Wenn das aber missbraucht wird und der Tod anderer Menschen gefeiert wird, muss das verboten werden.

Steinmüller: Neben der konkreten Verurteilung solcher Taten, müssen wir aber auch auf den strukturellen Antisemitismus schauen. Gerade erst fanden Landtagswahlen in Bayern statt und da war jemand dabei, der mal ein antisemitisches Flugblatt in der Tasche hatte und scheinbar wenig Demut zeigt.

Sie meinen den Spitzenkandidaten der Freien Wähler, Hubert Aiwanger.

Steinmüller: Wir müssen auch damit umgehen und nicht nur auf die anderen zeigen. Es gibt auch hier viel strukturellen Antisemitismus, den wir bekämpfen müssen.

Sieht man sich Umfragen an, etwa den aktuellen Deutschlandtrend, sehen die Menschen hierzulande nicht die Kriege und Konflikte als das große politische Thema sondern die Migrationspolitik. Dazu stehen derzeit verschiedene Forderungen im Raum. Es geht um schnellere Abschiebungen, schnellere Bearbeitungen und Grenzkontrollen. Reichen das aus ihrer Sicht derzeit aus?

Ottilie Klein (CDU) fordert von der Bundesregierung mehr Engagement im Kampf gegen illegale Einwanderung.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Klein: Es muss gehandelt und nicht nur geredet werden. Meine Bundestagsfraktion fordert seit vielen Monaten eine stärkere Begrenzung der irregulären Migration durch verschiedene Maßnahmen, etwa Grenzkontrollen. Es spielen auch Pull-Faktoren eine Rolle und eine Ausweitung der sicheren Herkunftsländer. Es ist zu begrüßen, dass die Ampelregierung sich nun bewegt. Das Thema Migration bewegt die Menschen schon seit vielen Monaten sehr stark. Das spiegelt sich unter anderem in den Umfragewerten der AfD wider. Ich habe den Eindruck, dass es von der Regierung nicht wirklich gehört wird.

Illegale Migration und dringend benötigte Fachkräfte

Steinmüller: Dem würde ich widersprechen. Es ist viel passiert und man muss auch differenzieren in der Form der Migration. Es gibt Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland fliehen. Es kommen Menschen aus Afghanistan, weil dort die Taliban reagieren. Und nach wie vor gibt es Menschen aus Syrien, wo Baschar al-Assad seit mehr als einem Jahrzehnt Bürgerkrieg gegen die eigene Bevölkerung führt. Dann gibt es Facharbeiter, die hier arbeiten wollen. Vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft hierzulande ist unser Ziel, es ihnen möglich zu machen, hier zu arbeiten und den Mittelstand zu stärken. Die dritte Säule sind Menschen, die weder in die erste noch die zweite Kategorie fallen, die keine Möglichkeit haben zu bleiben. Sie müssen rückgeführt werden. Dafür sind Rückführungsabkommen wichtig. Das sollten wir sauber trennen und nicht nur von illegaler Migration sprechen.

Klein: Mein Eindruck aus der Wahlkreisarbeit ist, dass die Bürgerinnen und Bürger das auch nicht vermischen. Es ist auch völlig unstrittig, dass wir eine humanitäre Verantwortung haben und Menschen helfen, die in Not sind. Aber es muss eben ein Schutzgrund und einen Asylgrund vorliegen. Wir sehen, dass die Kommunen und die Länder mit der Situation überfordert sind. Die Unterbringungsmöglichkeiten sind begrenzt, die Kapazitäten ausgeschöpft. Das ist eine Realität, die muss man anerkennen. Wir brauchen mehr Rückführungen, bislang ist aber noch wenig passiert. Da frage ich mich schon, warum eigentlich nicht?

Hanna Steinmüller (Grüne) sieht bei der Migration die gesamte EU gefordert.

Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Steinmüller: Es sind eine Million Menschen aus der Ukraine gekommen, von denen zwar nicht mehr alle hier sind. Aber das ist der große Teil, weshalb die Kommunen an vielen Orten an ihre Grenzen kommen. Ich halte es für richtig, dass schutzsuchende Menschen hier aufgenommen werden. Es stellt sich eher die Frage, wie wir dafür sorgen können, dass sie schneller arbeiten und damit auf eigenen Beinen stehen können. Dabei sollten wir nicht immer nur auf diesen kleinen Teil der irregulären Migration schauen. Es ist einiges passiert, etwa in der gemeinsamen europäischen Asylpolitik. Es gibt nun einen europäischen Verteilmechanismus. Es braucht eine gemeinsame Lösung mit den 27 Mitgliedsländern in der Europäischen Union.

Klein: Wir begrüßen, dass die Ampel die Forderungen, die wir jahrelang hatten, nun auch auf europäischer Ebene langsam angeht. Ich glaube auch, dass wir beim Thema irregulärer Migration europäisch vorgehen müssen. Anders geht das gar nicht, etwa beim Schutz der Außengrenzen. Wichtig ist aber, dass sich etwas bewegt.

Es ist der Eindruck entstanden, dass die politische Auseinandersetzung in den vergangenen Jahren insgesamt lauter, persönlicher und aggressiver geworden ist. Muss das so sein, um in dieser Kakophonie der sozialen Medien noch gehört zu werden, oder ist das schon Populismus?

Klein: Wir beide kommen ganz kollegial miteinander aus, auch zwischen den Volksparteien im Bundestag ist das so. Natürlich gibt es Streit in der Sache, aber persönlich sollte es nicht werden. Im Wahlkampf geht es natürlich etwas zugespitzter zu. Auch da sollte man aber auf politischen Stil und Anstand achten.

Was, meinen Sie, hat Friedrich Merz mit dem Satz gemeint, Kreuzberg gehöre nicht zu Deutschland?

Klein: Da müssen Sie Friedrich Merz fragen.

Wie haben sie das als Berlinerin aufgenommen?

Klein: Kreuzberg gehört natürlich zu Deutschland. Ich habe das eher als eine wahlkampfbedingte Zuspitzung wahrgenommen. Das hat er in einem Bierzelt gesagt, da geht es auch mal ein wenig zünftiger zu. Ich habe das nicht persönlich genommen.

Steinmüller: Ich glaube, jeder trägt dafür Verantwortung. Wir haben zu Beginn über die Krisen gesprochen, die Verunsicherung und Erschöpfung in der Bevölkerung. Da finde ich schon, dass es unsere Aufgabe als Politik ist, Lösungen zu finden und keine Scheindebatten zu führen. Fragen wie, wer gehört dazu und wer nicht, lösen kein einziges Problem. Ich habe schon das Gefühl, dass es im Wahlkampf oft jenseits der notwendigen Zuspitzung zugeht. Das führt am Ende zu mehr Politikverdrossenheit. Wenn ich nur höre, die sind dumm und die sind dumm und die auch, dann bekommt man den Eindruck, dass es keine Politiker gibt, die nach Lösungen suchen.

Führt so ein Hickhack wie um das Heizungsgesetz nicht auch zu Politikverdrossenheit? Hätte das Wirtschaftsminister Robert Habeck anders machen müssen?

„Beim Heizungsgesetz wurden Fehler gemacht“

Steinmüller: Das Gebäudeenergiegesetz ist von der Kommunikation her nicht gut gelaufen. Ich kenne niemanden, der das Gegenteil behauptet. Da wurden Fehler gemacht. Es ist uns nicht gelungen zu erklären, aus welcher Situation heraus das Gesetz kommt, nämlich dass es Sorgen gab, dass Wohnungen im Winter wegen des Gasmangels kalt bleiben und deswegen kaputte Gasheizungen so schnell wie möglich durch erneuerbar betriebene Heizungen ersetzt werden sollen.

Dadurch hat sich in den Köpfen der Menschen verfestigt, dass es zu teuren Umbauten kommt, die sie bezahlen müssen?

Steinmüller: Das habe ich nicht gesagt, das stimmt auch nicht. Es gibt ja Förderungen von bis zu 70 Prozent. Aber es ist nicht gelungen, das gleichzeitig zu erklären und den Menschen Planungssicherheit zu geben. Es ist aber auch eine Frage des Verbraucherschutzes. Wenn ich als Hausbesitzerin jetzt überlege, eine neue Heizung zu kaufen, ist es doch sinnvoll, die richtige Entscheidung zu treffen und nicht eine neue Gasheizung einzubauen, mit der das Heizen künftig viel teurer wird.

Klein: Das bedeutet doch aber am Ende des Tages, dass in Zeiten, in denen wir überall Preissteigerungen haben, weitere Belastungen auf die Menschen zukommen. 70 Prozent Förderung sind nicht 100 Prozent.

Steinmüller: Aber man spart ja bei den Nebenkosten.

Klein: Das bedeutet trotzdem für viele Menschen eine hohe zusätzliche Belastung. Deswegen besteht eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Ampel-Regierung das in irgendeiner Form wahrnimmt.

Steinmüller: Was ist denn Eure Alternative?

Klein: Wir wollen Anreize setzen.

Steinmüller: Davon gab es in der Vergangenheit schon viele. Trotzdem haben viele Menschen Gasheizungen eingebaut und die schauen jetzt erschrocken auf ihre Nebenkosten, weil sich die Gaspreise verdoppelt bis verdreifacht haben. Das können wir nicht immer staatlich subventionieren. Wenn wir bis spätestens 2045 klimaneutral sein wollen, wäre schon vor fünf Jahren der Zeitpunkt gewesen, die Heizungswende einzuleiten. Aber da hat die Union viel versäumt.

Klein: Wenn es um Klimaneutralität geht, hätte man auch die drei Kernkraftwerke weiterlaufen lassen können.

Steinmüller: Atomstrom macht keine einzige Gasheizung warm.

Klein: Die Stromkosten sind auch stark gestiegen. Es wäre eine Möglichkeit gewesen, die Menschen zu entlasten und nicht zu belasten.

Populisten gewinnen an Zustimmung

Sowohl diese Diskussion um das Heizungsgesetz als auch die Sätze von Friedrich Merz haben am Ende dazu geführt, dass die AfD davon profitiert und sich ins Fäustchen lacht. Das kann doch nicht in Ihrer beider Sinne sein?

Klein: Wir haben ja anfangs darüber gesprochen, was die Menschen am meisten bewegt. Das ist die Migration. Der letzte Deutschlandtrend zeigte, dass 79 Prozent mit der Ampel-Regierung unzufrieden sind, null Prozent sind sehr zufrieden. Wir sahen zuletzt bei den beiden Landtagswahlen in Hessen und Bayern, dass alle Ampel-Parteien verloren haben. Die Union sah dagegen die gute Arbeit, die sie gleistet hat, bestätigt.

Steinmüller: In Bayern hat die CSU ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten eingefahren…

Klein: …und das ist immer noch ein sehr gutes Ergebnis. Davon sind andere Parteien weit entfernt.

Steinmüller: Ich glaube, die Wahlen haben vor allem gezeigt, dass sich guter politischer Stil auszahlt. Ministerpräsident Boris Rhein hat in Hessen stark zugelegt, weil er eine geräuschlose Koalition mit den Grünen geführt hat. Wohingegen Markus Söder, der, wie jeder weiß, ein Wendehals ist, ein sehr schlechtes Wahlergebnis eingefahren hat.

Klein: Das war doch kein sehr schlechtes Wahlergebnis. Er wurde wiedergewählt. Von solchen Ergebnissen sind die Grünen weit entfernt.

Steinmüller: Ich habe nicht den Anspruch, mich mit den Ergebnissen der CSU zu vergleichen. Wenn jemand früher absolute Mehrheiten hatte und jetzt das historisch schlechteste Ergebnis, dann ist das kein Erfolg.

Die Diskussion driftet jetzt ab. Lassen Sie uns zum Schluss über Ihre Arbeit sprechen. Nach den ersten beiden Jahren im Bundestag: Sind Sie zufrieden, so wie es sich für Sie persönlich entwickelt hat?

Steinmüller: Mein Thema ist das bezahlbare Wohnen. Ich weiß jeden Morgen, wofür ich aufstehe, weil das ein Riesenthema ist, nicht nur für meinen Wahlkreis in Mitte sondern für viele Millionen Menschen in Deutschland. Ich habe viel bewegt, es bleibt aber viel zu tun. Die Wohngeldreform führt dazu, dass doppelt so viele Menschen einen Anspruch haben und die Sätze steigen. Wir arbeiten außerdem an einer neuen Wohngemeinnützigkeit, um mehr bezahlbares Wohnen zu ermöglichen. Trotzdem ist es sehr anstrengend und ich finde es schwierig, bei so vielen Krisen die Zuversicht zu behalten. Auch das gehört dazu, dass es harte Zeiten sind und ich verstehe, dass viele Menschen erschöpft oder überfordert sind. Es ist aber gleichzeitig unsere Aufgabe, Orientierung zu bieten und das macht mir Spaß. Ich bin viel im Wahlkreis unterwegs und diese direkte Rückkopplung ist sehr cool. Deswegen bin ich zufrieden.

Klein: Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die CDU/CSU Regierungsfraktion wird und keine Oppositionsfraktion. Das macht schon einen Unterschied. Die Wahlkreisarbeit vor Ort macht mir viel Freude, da kann man auch als einzelne Abgeordnete viel erreichen. Als Opposition schauen wir der Regierung natürlich auf die Finger. Im Familienbereich werden von der Bundesregierung gerade sehr viele Mittel gekürzt, die gerade für den Bezirk Mitte sehr schmerzhaft sind, zum Beispiel die Migrationsberatungen, frühe Hilfen für junge Familien, die Kinder- und Jugendberatung und die frühkindliche Bildung. Das sind alles Bereiche, die gerade für Kinder, die aus benachteiligten Verhältnissen kommen, sehr schmerzhaft für die Familien vor Ort sind. Ich finde den Widerspruch himmelschreiend, dass Familienministerin Lisa Paus mit einer Kindergrundsicherung kommt und sagt, sie möchte Kinder aus der Armut holen, auf der anderen Seite aber die soziale Infrastruktur so radikal kürzt. Das passt für mich nicht zusammen.