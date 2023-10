Lichtenberg: Auto stürzt von Brücke

Zahlreiche Koks- und Marihuana-Tütchen fand die Polizei in einem Koks-Taxi in Friedenau

In Lichtenberg ist ein Autofahrer von einer Brücke gestürzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen

Die Letzte Generation hat wieder Aktionen in Berlin gestartet – unter anderem wurde die Weltzeituhr auf dem Alex besprüht

Berlin. In Lichtenberg ist ein Autofahrer mit seinem Wagen nach einem Unfall von einer Brücke gestürzt. Auf der B1 ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. In Friedenau zog die Polizei ein Koks-Taxi aus dem Verkehr. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 17. Oktober: Polizei entdeckt vollbeladenes Koks-Taxi

17.06 Uhr: Die Polizei hat in einem sogenannten Koks-Taxi in Friedenau im Bezirk Tempelhof-Schöneberg verschiedene Drogen entdeckt und beschlagnahmt. Die Beamten wollten den Wagen am Montagabend auf der A100 kontrollieren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer versuchte zunächst, zu flüchten, konnte jedoch schließlich gestoppt werden, als er in der Varziner Straße einem entgegenkommenden Auto ausweichen wollte und in eine Parklücke fuhr.

Da der 41 Jahre alte Verdächtige seinen Wagen verriegelte, musste die Polizei eine Scheibe einschlagen. An Bord wurden eine Vielzahl von Reagenzgefäßen mit mutmaßlichem Kokain, Druckverschlusstüten mit mutmaßlichem Cannabis und mit mutmaßlichem Crystal Meth, ein Handy und Geld entdeckt. Neben den Fundstücken wurde auch der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der Mann kam in ein Polizeigewahrsam und wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen, wie es hieß.

Autofahrer missachtet Vorfahrt und verursacht heftigen Unfall

11.27 Uhr: Montagnachmittag ereignete sich in Friedrichsfelde ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen mit erheblichem Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 32-Jähriger mit seinem Auto gegen 14.30 Uhr die Nebenfahrbahn der B1 stadteinwärts in Richtung der Gensinger Straße befahren haben. Dort soll er die Vorfahrt des Verkehrs in der Gensinger Straße missachtet haben und stieß demnach mit dem Wagen einer 30-jährigen Frau im Bereich der Gensinger Brücke zusammen. Durch diesen Aufprall soll das Auto des 32-Jährigen in Richtung des Brückengeländers gelenkt worden sein, auf welchem er abgehoben und sich auf der zur Fahrbahn der B1 führenden Böschung mehrfach überschlagen haben sowie auf dem Dach liegen geblieben sein soll. Dabei wurde das Brückengeländer erheblich beschädigt. Der 32-Jährige trug Verletzungen am Kopf, an der rechten Schulter und am linken Arm davon und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die 30-Jährige, die Kopfschmerzen angab, lehnte eine medizinische Versorgung ab. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Unfallstelle zeitweise gesperrt.

Autofahrerin fährt Elfjähriges Kind an

11.07 Uhr: Bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf wurden Montagnachmittag ein elfjähriges Kind und eine 38-jährige Autofahrerin verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll das Kind gegen 15.20 Uhr auf seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg an der Kreuzung Emmentaler Ecke Thurgauer Straße in südlicher Richtung überquert haben. Dabei wurde es von der 38-Jährigen angefahren, die mit ihrem Wagen in der Emmentaler Straße in Richtung Aroser Allee unterwegs war. Sowohl das Kind als auch die Autofahrerin kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Angehörige einer Verunfallten greifen Autofahrer an

10.54 Uhr: Am Montagabend kam es in Mariendorf nach einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fußgängerin zu Angriffen auf den beteiligten Autofahrer. Ein 36-Jähriger war gegen 19.30 Uhr zusammen mit seinem gleichaltrigen Beifahrer in seinem Wagen auf dem Mariendorfer Damm in Richtung Alt-Mariendorf unterwegs. Er gab an, kurz vor der roten Ampel am Mariendorfer Damm Ecke Glärnischweg auf die rechte Fahrspur gewechselt zu sein, um bis zur Haltelinie vorzufahren und später nach rechts in den Glärnischweg abzubiegen. Plötzlich sei von links zwischen den auf den anderen Fahrspuren an der roten Ampel wartenden Autos eine 55-jährige Fußgängerin hervorgetreten. Der Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und die Fußgängerin angefahren. Anschließend alarmierte er die Polizei und Rettungswagen und kümmerte sich um die verletzte Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen kamen einige Minuten später der 29-jährige Sohn und ein bislang unbekannter Angehöriger der 55-Jährigen hinzu und erkundigten sich nach dem Unfallgeschehen. Anschließend sollen sie auf den 36-jährigen Autofahrer eingeschlagen und auf ihn eingetreten haben, nachdem dieser zu Boden gegangen war. Auch der Beifahrer wurde bei einem Schlichtungsversuch mit einem Faustschlag am Kopf getroffen. Die Besatzung des inzwischen eingetroffenen Rettungswagens musste dazwischengehen, um eine weitere Gewalteskalation zu verhindern. Die Einsatzkräfte brachten die Fußgängerin mit einer Beinfraktur zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der Autofahrer und der Beifahrer mussten im Krankenhaus versorgt werden; der Autofahrer verblieb mit einer Kopfverletzung dort stationär. Nur mit Mühe gelang es den Polizeieinsatzkräften, den 29-jährigen Sohn der Fußgängerin zu beruhigen. Er musste sich in einem Gewahrsam einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen, durfte danach aber seiner Wege gehen. Später stellte er eine Strafanzeige gegen den Autofahrer, der ihn im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung mit einem Faustschlag am Auge verletzt haben soll.

Fahrer eines mutmaßlichen Kokstaxis versucht zu flüchten

10.25 Uhr: Am Montagabend wurde der Fahrer eines mutmaßlichen Kokstaxis in Friedenau festgenommen. Polizisten der Autobahnpolizei versuchten gegen 18.10 Uhr ein Auto auf der Stadtautobahn in Fahrtrichtung Süd für eine Kontrolle anzuhalten, wie die Polizei Berlin am Dienstag mitteilte. Als sich die Beamten mit dem Einsatzfahrzeug vor den Wagen setzten und den Fahrer mittels abstrahlenden Leuchtsignalen dazu aufforderten, ihnen zu folgen, kam er dem zuerst nach. Als die Einsatzkräfte die Stadtautobahn an der Ausfahrt Hohenzollerndamm verlassen wollten, beschleunigte der Fahrer und fuhr die Stadtautobahn weiter geradeaus. Bei seiner Flucht war er zuerst auf dem äußerst linken Fahrstreifen unterwegs und fuhr dann über alle vier Fahrstreifen, um die Ausfahrt Mecklenburgische Straße zu nehmen. Im weiteren Verlauf kam es zu mehreren starken Brems-, Ausweich- und Wendemanövern sowie einer Rotlichtfahrt. Zügig fuhr er dann in ein dicht besiedeltes Wohngebiet an der Binger Straße und konnte schließlich in der Varziner Straße gestoppt werden, als er einem entgegenkommenden Auto auswich und in eine Parklücke fuhr. Da das gestoppte Fahrzeug verriegelt war und der Fahrer trotz mehrmaliger Aufforderung nicht öffnete, schlugen die Polizisten die Seitenscheibe ein, entriegelten das Fahrzeug selbst und nahmen den Tatverdächtigen fest. Bei einer freiwillig gestatteten Durchsuchung seines Wagens fanden die Polizeibeamten eine Vielzahl von Reagenzgefäßen mit mutmaßlichem Kokain, Druckverschlusstüten mit mutmaßlichem Cannabis sowie welche mit mutmaßlichem Crystal Meth, ein Handy und Geld. Alle aufgezählten Gegenstände und der Wagen wurden beschlagnahmt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der 41-Jährige kam in einen Polizeigewahrsam und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von dort aus entlassen.

Auto fährt Lastenradfarer an - Vater und zwei Kinder verletzt

10.20 Uhr: Bei einem Verkehrsunfall in Mitte wurden am Montagmorgen ein 47-jähriger Mann und seine beiden vier und sechs Jahre alten Töchter verletzt. Nach dem bisherigen Kenntnisstand befuhr ein 36-jähriger Autofahrer gegen 8.20 Uhr mit seinem Wagen die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Brandenburger Tor, so die Polizei Berlin. Auf Höhe der Straße Am Lustgarten fuhr er gegen den 47-jährigen Mann, der mit seinem Lastenfahrrad und den darin befindlichen Kindern vom Schloßplatz kommend über die Fahrbahn der vorfahrtsberechtigten Karl-Liebknecht-Straße in die Straße Am Lustgarten fahren wollte. Die Kinder wurden mit einer Schürfwunde bzw. einem Hämatom am Kopf ins Krankenhaus gebracht und dort zur weiteren Beobachtung stationär aufgenommen. Ihr Vater kam mit Kopfverletzungen ebenfalls zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Letzte Generation blockiert Autobahn - Farbattacke auf Weltzeituhr

9.30 Uhr: Die Letzte Generation hat am Dienstag neue Blockade-Aktionen gestartet. Demonstranten blockierten die Stadtautobahn A100 in Höhe der Ausfahrt Messedamm mit einem Fahrzeug. Zudem wurde die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz mit Farbe besprüht, Aktivisten hätten sich festgeklebt, teilte die Polizei auf „X“ (ehemals Twitter) mit. Über die Entwicklung halten wir Sie hier auf dem Laufenden.