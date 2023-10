Angriffe auf Polizisten bei Demo am Brandenburger Tor

Angriffe auf Polizisten am Brandenburger Tor und Ausschreitungen in Neukölln – Blaulicht-News im Blog.

Berlin. Bei der pro-palästinensischen Mahnwache am Brandenburger Tor in Mitte kam es zu Ausschreitungen zwischen Polizei und Protestierenden. Bei einer weiteren Demo in Neukölln in der Nacht auf Mittwoch setzte die Polizei einen Wasserwerfer ein, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Die aktuellen Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg im Überblick. Die Meldungen des Vortags lesen Sie hier.

Blaulicht-News aus Berlin und Brandenburg vom 18. Oktober: „MILES“ Transporter brennt in der Nähe der Sonnenallee

6.13 Uhr: Während der Eskalationen in der Sonnenallee, brannte unweit, in der Dieselstraße in Neukölln, ein Mercedes Transporter nahezu vollständig aus. Die Berliner Feuerwehr löschte den Brand schnell, konnte ein Ausbrennen jedoch nicht verhindern. Der Transporter war dicht an anderen Fahrzeugen geparkt, unsicher ist, ob noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Nach ersten Informationen werden gegenwärtig von Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Ausschreitungen bei Pro-Palästina-Demo am Brandenburger Tor

6 Uhr: Am Mittwochabend kam es bei der pro-palästinensischen Mahnwache am Brandenburger Tor in Mitte zu Ausschreitungen. Die Polizei setzte nach B.Z.-Informationen Reizgas ein. Mehrere Personen sollen festgenommen worden.

Pro-Palästina-Demo in Neukölln eskaliert: Polizei setzt Wasserwerfer ein

4.55 Uhr: In der Nacht zu Mittwoch kam es in Neukölln zu schweren Ausschreitungen zwischen. gewaltbereiten pro-palästinensische Protestierenden und der Polizei. Dabei sollen die Demonstranten Flaschen und Steine auf Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr geworfen haben. Um die Lage vor Ort unter Kontrolle zu bekommen, setzten die Beamten unter anderen Wasserwerfer ein. Der Einsatz dauerte über Stunden. Es kam auch zu mehreren Festnahmen.