Deutschstunde: Die letzten vier werden kleingeschrieben

Berlin. Wer beim FC Bayern München rausfliegt, ist immer noch gut genug für das Amt des Bundestrainers der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Immerhin hat Julian Nagelsmann im fernen Hartford (Connecticut) zum Einstand einen Sieg verbuchen können, doch mehr als das 3:1 war sein Outfit das Gesprächsthema des Länderspiels. Seine blau-gelb karierte Flanell-Hemdjacke symbolisierte das Ende des Trainingsanzugs oder der Erinnerung an die Schiebermütze von Helmut Schön. Die Modenschau an der Seitenlinie kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass die sportlichen Leistungen auf dem Spielfeld kaum ausreichen werden, um bei der Europameisterschaft im nächsten Jahr „die Runde der letzten vier“ zu erreichen.

Oder heißt es „die Runde der letzten Vier“? Nein, klein bitte! Es handelt sich nämlich um eine elliptische Formulierung, was bedeutet, dass Teile des Satzes nicht ausgesprochen werden, die aber trotzdem im Stillen stilistisch und grammatisch ergänzt werden müssen. Vollständig lautete die Phrase nämlich „in der Runde letzten vier noch im Wettbewerb verbliebenen Mannschaften“.

Bei dem Wörtchen „vier“ geht es in dieser Stellung um ein bestimmtes Zahlwort wie in „vier Jungen“ oder „vier Tage“. Etwas anderes wäre der Titel „Die furchtlosen Vier“, eine auf ewig zuordenbare Gruppe, die zum Eigennamen geworden ist und deshalb großgeschrieben wird.

Mit einer Ellipse (der Einsparungen von Redeteilen) haben wir es auch bei der Überschrift „Der Fußball wird nicht mehr der Gleiche sein“ zu tun. Wer die Übertragung der Spiele in Katar gesehen hat, wird der Aussage sofort zustimmen – doch im Hinblick auf die Rechtschreibung sollte er äußerst vorsichtig sein! Zwar wird „der, die, das Gleiche“ alleinstehend als substantivierte Form großgeschrieben, aber im beanstandeten Titel geht es gar nicht um eine Substantivierung, sondern um eine adjektivische Beifügung zu einem eingesparten Hauptwort. Adjektive schreibt man klein. Also müssen wir bei der Rechtschreibung unterscheiden zwischen „Das Gleiche gilt für den Handball“ und „Der Fußball wird nicht mehr der gleiche [Fußball] sein“. Manchmal tut es auch ein Kleinbuchstabe.

In Aneinanderreihungen setzt man Bindestriche zwischen die Teile

Doch zurück zu der Vier (groß, Hauptwort), die als Bezeichnung einer Zahl großgeschrieben wird („Sie hat in Latein eine Vier bekommen“; „eine Vier würfeln“; „die [Linie] Vier fährt zum Bahnhof“). Viel häufiger und mit elliptischem Hintergrund ist aber die Kleinschreibung: ein Grand mit vier [Buben]; das Mädchen ist vier [Jahre alt]; sie kommt um vier [Uhr]; es schlägt gerade vier.

Übrigens heißt es bei Rechenaufgaben „vier und drei macht sieben“ mit dem Verb im Singular und nicht etwa „machen sieben“. Vier weniger eins „ist“ drei. Bei den derzeitigen Begegnungen der Champions League handelt es sich noch nicht um K.o.-Spiele – oder gar um „K.-o.-Spiele“? Nur das zweite Beispiel ist amtlich richtig. Die Regel lautet: In Aneinanderreihungen setzt man Bindestriche zwischen die einzelnen Teile.

Die Abkürzung für engl. „knockout“ („kampfunfähig“) wird kleingeschrieben in Wendungen wie „k. o. gehen“ oder „jemanden k. o. schlagen“. Groß schreibt man die Substantivierung „der K. o.“: Er siegte durch „technischen K. o.“ Entsprechend heißt es „der K.-o.-Schlag“ und „das „K.-o.-Spiel“. Allerdings steht die Größenbezeichnung „A4“ etc. im „DIN-A4-Blatt“ stets ohne Bindestrich.

Bindestrich zwischen englischen Begriffen und deutschem Bezugswort

Falls Sie nun noch nicht k. o. sind (klein, knockout), könnte Sie der endgültige K. o. (groß, der Knockout = Niederschlag) beim O. K. (beides groß, das Okay = Einverständnis) ereilen. Um bei der Unterscheidung ähnlicher Abkür­zungen aus Groß- und Kleinbuchstaben kein orthografisches K. o. zu erleiden, sollten Sie die amerikanische Lautfolge aus „O“ und „K“ besser ausschreiben (Okay, okay).

Der frühere Begriff „Landesmeister-Wettbewerb“ musste gekoppelt werden, der Begriff „Champions League“ bleibt jedoch auch in deutschen Texten erst einmal vom Bindestrich verschont. Das ist bei englischen Eigennamen so üblich, etwa beim Eurovision Song Contest (ESC). Tritt aber ein deutsches Bezugswort hinzu, muss durchgekoppelt werden: „Champions-League-Endspiel“.