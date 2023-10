Palästina-Demo: Polizeipräsidentin sieht Versammlungsrecht missbraucht

Trotz Versammlungsverbots sind pro-palästinensische Demonstranten am Sonntagnachmittag auf dem Potsdamer Platz in Berlin-Mitte zusammengekommen.

Berlins Polizeipräsidentin Barabara Slowik hat am Montag die Entscheidung verteidigt, dass die pro-palästinensische Mahnwache am Sonntag auf dem Potsdamer Platz nicht im Vorfeld untersagt wurde. „Erkenntnisse, die ein Versammlungsverbot hätten ergeben können, waren hier nicht gegeben“, sagte sie am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Diese hätten sich erst am Sonntag im Vorfeld des Protests gegeben.

Laut Slowik war die Versammlung auf dem Potsdamder Platz am Sonnabend für Sonntag ab 16.30 Uhr von einer Privatperson als Mahnwache angezeigt worden. Dieser habe der Polizei zuvor mitgeteilt, Kerzen abzustellen und an die zivilen Opfer des Nahost-Konflikts aufmerksam zu machen. Die 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die er erwartet habe, seien vor allem Mitglieder seiner Familie. „Die Überprüfung der Person ergab keine staatsschutzrelevanten Hinweise“, so Slowik weiter. „Eine Mobilisierung aus dem pro-palästinensischen Spektrum lag uns nicht vor.“ Dies sei am Sonntag erfolgt.

Slowik sprach von einem Zustrom in einer bisher nicht gesehenen Schnelligkeit und Dynamik. Letztlich seien 500 Personen auf dem Potsdamer Platz gewesen. Die Veranstaltung sei zuvor untersagt und alle verfügbaren Polizeikräfte herangezogen worden. Letztlich sei es erst zum Abstrom gekommen, als der Wasserwerfer vor Ort angekommen war. Insgesamt waren laut Slowik 812 Dienstkräfte der Polizei im Einsatz, von denen 24 verletzt wurden. Es habe 155 Freiheitsbeschränkungen, 80 Straf- und 68 Ordnungswidrigkeitsanzeigen gegeben.

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik verteigte das Handeln der Polizei am Sonntag.

Foto: Jens Kalaene / dpa

Slowik: Fragen, welche Konsequenzuen Missbrauch des Versammlungsrecht hat

Man werde nun diskutieren, welchen Konsequenzen dieser „offenbare Missbrauch des Versammlungsrecht“ für die Polizei habe, sagte Slowik. Gleichzeitig halte man am Grundrecht auf Versammlungsfreiheit fest. Die Mahnwache sei „gekapert worden“, ergänzte Innensenatorin Iris Spranger (SPD). „Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut.“

Am Potsdamer Platz kam es am Sonntag zu heftigen verbalen Auseinandersetzungen mit Außenstehenden, die die Versammlung mit Kameras filmen. Sie werden angebrüllt mit Sätzen wie „Zionisten sind Faschisten.“ Nach rund zwei Stunden ergriff per Lautsprecher ein Vertreter der palästinensischen Gemeinde Berlin das Wort und erklärt die Versammlung für beendet – „Wir bedanken uns bei der Berliner Polizei“, schallt es mehrfach über den Platz.

Derweil forderte unter anderem der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Burkard Dregger, auch von ausländerrechtlichen Maßnahmen Gebrauch zu machen. Spranger kündigte an: „Wenn wir ausweisen können, werden wir konsequent auch ausweisen.“ Der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion Niklas Schrader wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das reine Zeigen einer palästinensischen Flagge und der Protest für Palästina keine Straftaten darstellen.

Arabische Community in manchen Stadtteilen größer als Einwohnerzahl anderer Städte

In Berlin gebe es Stadtteile, deren palästinensische beziehungsweise arabische Community größer sei, als die Einwohnerzahl so mancher deutscher Stadt, sagte Slowik. „Wir haben viele arabischstämmige Familien in der Stadt, die nichts mit der Hamas zu tun haben wollen. Das dürfen wir nicht vergessen“, so Spranger in diesem Zusammenhang. Von dort würde es auch Signale geben, dass gegen extremistische Bestrebungen gewirkt wird. „Wir müssen in Kitas und Schulen massiv Aufklärung betreiben.“

Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am Morgen des 7. Oktober mit Hunderten Toten kam es in Berlin immer wieder zu pro-palästinensischen Demonstrationen, bei denen einige Teilnehmer die Gewalt bejubelten. Vor allem in Neukölln versammelten sich immer wieder Menschen, auch wenn angezeigte Demonstrationen im Vorfeld von der Polizei verboten wurden.

So wurden dort etwa am Sonnabendabend Böller gezündet und lautstark Slogans wie „Free Palestine“ skandiert. Es gab Festnahmen. Zudem wurden anti-israelische Schmierereien und Davidsterne an Häusern entdeckt. Jüdische Berliner sorgen sich um ihre Sicherheit.

Derzeit keine Hinweise auf geplante Angriffe auf jüdische Einrichtungen in Berlin

Aktuelle Hinweise zu geplanten Angriffen auf jüdische oder israelische Einrichtung in Berlin gebe es nicht, sagte die Polizeipräsidentin in diesem Zusammenhang. Es gebe etwa 100 Einrichtungen dieser Art, zu deren Schutz 400 Kräfte des Zentralen Objektschutzes (ZOS) der Polizei abgestellt seien. Außerdem würden Polizeistreifen gezielt diese Einrichtungen anfahren und überprüfen. „Bei konkreten Vorkommnissen gilt es aber, die 110 zu wählen.“