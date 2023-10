Scheidung: Immer mehr ältere Paare in Berlin trennen sich

Im vergangenen Jahr haben sich 9905 Paare in Berlin und Brandenburg scheiden lassen. 1594 davon waren 25 Jahre oder länger verheiratet.

In Berlin und Brandenburg lassen sich immer mehr ältere Paare scheiden.

Ehen in Berlin

Berlin. In Berlin und Brandenburg haben sich im vergangenen Jahr 9905 Paare scheiden lassen. 1594 davon waren länger als 25 Jahre verheiratet, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Das entspricht 16 Prozent aller Scheidungsfälle und einem Anstieg um fast ein Viertel.

In Berlin lag die Anzahl der Scheidungen mit insgesamt 5851 auf dem Vorjahresniveau. 148 Scheidungsfälle betrafen gleichgeschlechtlche Ehen, die seit 2017 möglich sind, wie das Statistikamt weiter mitteilte.

In Berlin heirateten 12.341 Paare im vergangenen Jahr

Demgegenüber standen in Berlin 12.341 Eheschließungen, darunter 771 von gleichgeschlechtlichen Paaren. Die meisten Eheschließungen fanden in Charlottenburg-Wilmersdorf statt (1831), gefolgt von Tempelhof-Schöneberg (1635) und Neukölln (1510). Die wenigsten Paare heirateten in Marzahn-Hellersdorf (426).

In Brandenburg schlossen insgesamt 11.818 Paare eine Ehe.

